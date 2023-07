Arrampicata sportiva, Beatrice Colli chiude quarta nello speed in Coppa del Mondo a Villars

Terza e ultima giornata del fine settimana di Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva a Villars-sur-Ollon: giornata che era interamente dedicata alle gare dello speed sia al maschile che al femminile dopo il lead di venerdì e sabato.

Un buon risultato per quanto riguarda i colori italiani: Beatrice Colli ha concluso al quarto posto, perdendo la finalina contro la cinese Lijuan Deng. 6.49 contro 7.10 i due crono. Vittoria per la polacca Natalia Kalucka con il tempo di 6.55 battendo in finale la statunitense Emma Hunt. Colli che ha ceduto in semifinale proprio ad Hunt, cadendo durante l’arrampicata, mentre in precedenza aveva battuto la polacca Aleksandra Kalucka e la cinese Shengyan Wang.

Al maschile vince invece il cinese Jianguo Long il derby contro Liang Zhang, caduto durante la priva. Nulla di fatto per Matteo Zurloni che si inchina agli ottavi di finale proprio contro Zhang per un soffio (5.32 contro 5.58).

Foto: Lapresse