Wimbledon 2023: Sabalenka supera agilmente Alexandrova e vola ai quarti, avanzano Rybakina, Jabeur e Keys

Si è conclusa poco fa un’altra giornata di incontri femminili a Wimbledon 2023. Quest’oggi si sono disputati gli altri ottavi di finale dopo i quattro di ieri e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Tutto abbastanza facile per Aryna Sabalenka. La bielorussa (testa di serie numero 2) non tradisce le attese e batte la russa Ekaterina Alexandrova (n.21 del seeding) per 6-4 6-0 in un’ora e 13 minuti di gioco. Ai quarti di finale Sabalenka sfiderà la statunitense Madison Keys (n.25 del torneo), brava oggi a battere la russa classe 2007 Mirra Andreeva per 3-6 7-6(4) 6-2 dopo due ore e cinque minuti di gioco.

Dura molto poco l’incontro tra Elena Rybakina (testa di serie n.3) e Beatriz Haddad Maia (n.13 del seeding), perché dopo soltanto 21 minuti, sul punteggio di 4-1 in favore della kazaka, la brasiliana è costretta ad abbandonare il campo in lacrime per un infortunio all’anca sinistra. Ad accedere ai quarti è dunque Rybakina, che ora se la vedrà con la tunisina Ons Jabeur (n.6 del torneo), uscita vincitrice dalla sfida odierna contro la ceca Petra Kvitova (testa di serie n.9) con il punteggio di 6-0 6-3 dopo appena un’ora e 4 minuti di gioco.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE DI OGGI

O. Jabeur (TUN) (6) – P. Kvitova (CZE) (9) 6-0 6-3

E. Rybakina (KAZ) (3) – B. Haddad Maia (BRA) (13) 4-1 rit.

M. Keys (USA) (25) – M. Andreeva (RUS) 3-6 7-6 6-2

A. Sabalenka (BLR) (2) – E. Alexandrova (RUS) (21) 6-4 6-0

QUARTI DI FINALE

I. Swiatek (POL) (1) – E. Svitolina (UKR)

J. Pegula (USA) (4) – M. Vondrousova (RUS)

O. Jabeur (TUN) (6) – E. Rybakina (KAZ) (3)

M. Keys (USA) (25) – A. Sabalenka (BLR) (2)

Foto: LaPresse