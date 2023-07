Wimbledon, la fitta di dolore di Murray, il set vinto e l’interruzione: cosa è successo contro Tsitsipas

Il match più atteso di giornata a Wimbledon per i tifosi britannici e per tutti gli appassionati generalisti di tennis era sicuramente l’ultimo in programma sul Centre Court, quello tra il due volte campione dei Championships Andy Murray e il numero 5 del mondo Stefanos Tsitsipas. Un incontro che non ha deluso e ha dato grande spettacolo nei primi tre set.

Partita infatti che è stata interrotta sul 6-7 7-6 6-4 in favore dello scozzese: a Wimbledon vige la regola che non si possa giocare oltre le 23 ora locale, al termine del terzo set erano circa le 22.40 e non c’era modo di concludere un set, di conseguenza si è deciso di rimandare tutto alla giornata odierna quando i due scenderanno in campo come secondo match dalle 14.30 ora italiana a seguire di Alcaraz-Muller.

Finale di terzo set che ha lasciato tutti in tribuna e non solo con il fiato sospeso: Murray, avanti 5-4 40-15, stava correndo verso sinistra per recuperare un dritto di Tsitsipas, quando è arrivata una forte fitta di dolore che ha provocato l’urlo dell’ex numero 1 del mondo che si è lasciato andare a terra. Sembrava ancora un problema alla sua anca di metallo, poi si è toccato l’inguine: fortunatamente si è trattato solo di un grande spavento.

Il britannico ha ricominciato subito a giocare e ha vinto con un punto diretto al servizio il set, non dovendosi giocare uno scambio sul secondo set point che sarebbe stato difficile da sostenere. Fortunatamente le sue condizioni sembrano buone e lo spettacolo potrà proseguire oggi, ma indubbiamente l’interruzione è arrivata al momento giusto per scongiurare ogni pericolo.

Que pinche susto con Andy Murray después ganó el set, ojalá mañana esté bien pic.twitter.com/QWDYoSCNrB — LA (@samonoise) July 6, 2023

Foto: Lapresse