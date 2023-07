Wimbledon 2023, risultati tabellone donne 5 luglio: azzurre falcidiate, solo Elisabetta Cocciaretto al secondo turno

Azzurre falcidiate al termine della terza giornata del torneo di singolare femminili di Wimbledon 2023: solo Elisabetta Cocciaretto avanza al secondo turno, mentre si fermano all’esordio Lucrezia Stefanini, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Sara Errani e Camila Giorgi.

Nel complesso oggi si sono conclusi 29 incontri, di cui 2 del secondo turno e 27 del primo. Domani, invece, sono in programma 27 match, dei quali 7 del primo turno (di cui 3 da concludere) e 20 del secondo.

Dei 34 match del primo turno in programma, 27 si sono conclusi, mentre 4 sono stati rinviati a domani senza neppure essere iniziati, infine 3 sono stati sospesi e rinviati a domani. L’unico successo azzurro è di Elisabetta Cocciaretto, che batte la colombiana Camila Osorio per 6-3 6-4 e domani sfiderà l’iberica Rebeka Masarova.

Dei 12 incontri del secondo turno previsti oggi, 10 sono stati rinviati a domani senza neppure essere iniziati, mentre soltanto 2 sono stati disputati: sono già ai sedicesimi la polacca Iga Swiatek, che liquida l’iberica Sara Sorribes Tormo per 6-2 6-0, e la russa Daria Kasatkina, che elimina la britannica Jodie Burrage per 6-0 6-2.

RISULTATI FEMMINILI 5 LUGLIO WIMBLEDON

Secondo turno

[1] I. Swiatek b. S. Sorribes Tormo 6-2 6-0

[WC] D. Parry vs [30] P. Martic rinviata a domani

[23] M. Linette vs [PR] B. Strycova rinviata a domani

[11] D. Kasatkina b. [WC] J. Burrage 6-0 6-2

N. Podoroska vs [19] V. Azarenka rinviata a domani

[28] E. Mertens vs [WC] E. Svitolina rinviata a domani

Wang Xinyu vs [Q] S. Kenin rinviata a domani

[4] J. Pegula vs C. Bucsa rinviata a domani

K. Siniakova vs L. Tsurenko rinviata a domani

A. Partks vs A. Bogdan rinviata a domani

[12] V. Kudermetova vs M. Vondrousova rinviata a domani

L. Fernandez vs [5] C. Garcia rinviata a domani

Primo turno

D. Collins b. J. Grabher 6-4 6-4

E. Cocciaretto b. C. Osorio 6-3 6-4

S. Stephens b. R. Peterson 6-2 6-3

[20] D. Vekic b. S. Zhang 6-2 6-4

A. Kontaveit b. [Q] L. Stefanini 6-4 6-4

[Q] Z. Bai b. Y. Bonaventure 7-6(4) 6-1

A. Bondar vs B. Andreescu rinviata a domani

[Q] J. Bouzas Maneiro vs [25] A. Kalinina rinviata a domani

[Q] N. Stevanovic b. [18] Ka. Pliskova 6-2 6-3

[LL] T. Korpatsch b. [Q] C. Zhao 2-6 6-4 6-3

A. Sasnovich vs N. Parrizas Diaz 6-2 sospesa e rinviata a domani

[9] P. Kvitova b. J. Paolini 6-4 6-7(5) 6-1

[13] B. Haddad Maia b. Y. Putintseva 3-6 6-0 6-4

J. Cristian b. L. Bronzetti 6-3 6-4

S. Cirstea b. T. Maria 6-1 2-6 6-3

[17] A. Ostapenko b. [Q] G. Minnen 6-1 6-3

V. Tomova b. [27] B. Pera 6-7(3) 6-3 6-3

[WC] K. Boulter vs [PR] D. Saville 7-6(4) 6-2

A. Cornet b. [Q] N. Hibino 6-2 6-2

M. Kostyuk b. [8] M. Sakkari 0-6 7-5 6-2

P. Badosa b. A. Riske 6-4 6-3

[Q] V. Golubic vs A. K. Schmiedlova 6-3 sospesa e rinviata a domani

[25] M. Keys b. [WC] S. Kartal 6-0 6-3

[22] A. Potapova b. [Q] C. Naef 6-3 6-3

[Q] K. Juvan b. [PR] M. Betova 6-0 6-3

[Q] M. Andreeva b. Wang Xiyu 6-4 4-6 7-5

[10] B. Krejcikova b. [WC] H. Watson 6-2 7-5

[16] K. Muchova vs J. Niemeier rinviata a domani

L. Noskova vs D. Galfi rinviata a domani

M. Brengle b. S. Errani 6-3 6-1

[21] E. Alexandrova b. E. Navarro 6-4 6-3

[29] I. C. Begu vs R. Marino 6-2 2-4 sospesa e rinviata a domani

A. Blinkova b. [Q] Y. Wickmayer 6-2 4-6 6-3

V. Gracheva b. C. Giorgi 6-2 6-4

Foto: LaPresse