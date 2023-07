Wimbledon 2023, Lorenzo Musetti sfida Munar e Berrettini vuol completare l’opera contro Sonego

Guardando il cielo e sperando in una tregua. Giove Pluvio ha un po’ scompaginato le carte a Wimbledon e gli organizzatori si sono trovati un po’ in difficoltà e, probabilmente, in taluni casi sono andati anche un po’ in confusione. La congestione di match di ieri qualche punto di domanda l’ha alimentato, ma giusto voltare pagina.

Si pensi a quel che sarà quest’oggi e in casa Italia, nel tabellone del singolare maschile, saranno cinque i nostri portacolori a calcare i prati di Church Road. Lorenzo Musetti affronterà nella prima sfida sul campo 14 (ore 12.00 italiane) lo spagnolo Jaume Munar. La partita era prevista ieri, in un orario poco proponibile, e quindi ecco che il toscano sarà di scena quest’oggi contro un tennista che “erbivoro” non è, ma di sicuro qualche insidia la nasconde.

Giocatore che imposta il proprio impianto di gioco sulla regolarità e sulla capacità di appoggiarsi ai colpi dell’avversario. Musetti dovrà essere abile a variare e a dare allo scambio cambi di ritmo per evitare che l’iberico possa buttarla nella lotta. C’è una sconfitta da vendicare quest’anno sulla terra rossa di Santiago, nella trasferta sudamericana di inizio anno, e Musetti si augura di replicare quanto già fatto contro Juan Pablo Varillas, ricordando il ko del carrarino a Buenos Aires.

Nel secondo match, sul campo n.12, assisteremo alla continuazione della sfida tutta italiana tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. La situazione è favorevole al romano, sullo score di 6-7 (5) 6-3 7-6 (7) 1-1. Non è al meglio Matteo, ma la sua palla con il dritto viaggia davvero tanto, nonostante tutto. Sonego, dal canto suo, è un fighter coi fiocchi per cui è lecito aspettarsi altri cambiamenti di scenario nel corso del confronto.

Ritroveremo anche Matteo Arnaldi. Il ligure è chiamato alla rimonta nel 2° incontro previsto su campo n.4 contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, avanti 6-7 (0) 6-3 6-4 3-2. Arnaldi dovrà trovare maggior incisività nei propri colpi per forzare all’errore il suo avversario. L’ultimo italiano della serie sarà Marco Cecchinato che nel 2° match sul campo n.5 proseguirà la sfida contro il cileno Nicolas Jarry. Il siciliano ieri è stato abile ad aggiudicarsi il primo set per 6-4, ma poi è andato sotto 1-4 nel secondo. Vedremo come saprà reagire.

Una giornata che a livello maschile propone incontri interessanti tra cui l’incrocio sul Centrale (terzo ultimo incontro) tra Andy Murray e Stefanos Tsitspas, reduce quest’ultimo dalla maratona contro l’austriaco Dominic Thiem. L’eterno Andy pare avere le armi per far male al greco, ma sarà necessario una forma fisica adeguata. Sul campo n.2, poi, il derby russo tra Andrey Rublev e Aslan Karatsev è molto stuzzicante, tra due tennisti che interpretano il gioco in maniera molto simile. Rimanendo in casa Russia, Daniil Medvedev è atteso da un secondo turno molto insidioso contro il francese Adrian Mannarino, che ha già battuto il moscovita nei tornei di avvicinamento a Wimbledon, ovvero sull’erba di ‘s-Hertogenbosch, ed è avanti 4-2 nei precedenti.

Foto: LaPresse