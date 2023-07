Quali partite si sono giocate a Wimbledon oggi e quali sono state interrotte: tanti italiani coinvolti

Il bilancio in casa Italia al termine della terza giornata del torneo di singolare maschile di Wimbledon parla di un successo, tre match sospesi e rinviati a domani, ed uno neppure iniziato e rinviato a domani. Nel complesso oggi si sono conclusi 27 incontri, di cui 2 del secondo turno e 25 del primo. Domani, invece, sono in programma 32 match, dei quali 10 del primo turno (di cui 7 da concludere) e 22 del secondo.

L’unico match con protagonista un italiano che oggi si è concluso è stato quello del secondo turno che ha visto Jannik Sinner sconfiggere l’argentino Diego Schwartzman con lo score di 7-5 6-1 6-2. Oltre all’azzurro, il solo tennista già ai sedicesimi è il serbo Novak Djokovic, che batte l’australiano Jordan Thompson col punteggio di 6-3 7-6(4) 7-5. Rinviato invece a domani senza neppure essere iniziato, l’incontro tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Jaume Munar: la stessa sorte è toccata ad altri 9 incontri del secondo turno, così come a 3 match del primo.

Degli altri 32 incontri del primo turno, 25 si sono conclusi, mentre 7 sono stati sospesi e rinviati a domani, e tra questi vi sono i 3 match con protagonisti gli italiani: il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego è stato fermato sullo score di 6-7(5) 6-3 7-6(7) 1-1 *15-15 per il romano, mentre Marco Cecchinato contro il cileno Nicolas Jarry al momento dello stop era in vantaggio per 6-4 1-4*, infine Matteo Arnaldi era sotto contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 7-6(0) 3-6 4-6 2-3*.

RISULTATI MASCHILI 5 LUGLIO WIMBLEDON

Secondo turno

[8] J. Sinner b. D. Schwartzman 7-5 6-1 6-2

A. Vukic vs Q. Halys rinviata a domani

D.E. Galan vs [Q] O. Otte rinviata a domani

[WC] L. Broady vs [4] C. Ruud rinviata a domani

[7] A. Rublev vs A. Karatsev rinviata a domani

[Q] T. Barrios Vera vs [WC] D. Goffin rinviata a domani

[23] A. Bublik vs J.J. Wolf rinviata a domani

[Q] M. Marterer vs [LL] M. Mmoh rinviata a domani

[14] L. Musetti vs J. Munar rinviata a domani

[WC] J. Choinski vs [17] H. Hurkacz rinviata a domani

[29] T.M. Etcheverry vs S. Wawrinka rinviata a domani

[2] N. Djokovic b. J. Thompson 6-3 7-6(4) 7-5

Primo turno

A. Muller b. A. Rinderknech 7-6(5) 1-6 6-3 6-4

J. Kubler vs U. Humbert 6-4 4-6 6-2 sospesa e rinviata a domani

M. Cecchinato vs [25] N. Jarry 6-4 1-4* sospesa e rinviata a domani

[19] A. Zverev vs [Q] G. Brouwer rinviata a domani

M. Huesler vs [LL] Y. Watanuki 7-6(5) 7-5 *2-5 sospesa e rinviata a domani

M. Berrettini vs L. Sonego 6-7(5) 6-3 7-6(7) 1-1 *15-15 sospesa e rinviata a domani

[Q] R. Coppejans vs [15] A. de Minaur 7-6(5) 3-6 3-6 sospesa e rinviata a domani

[10] F. Tiafoe b. Y. Wu 7-6(4) 6-3 6-4

[Q] D. Stricker b. A. Popyrin 3-6 6-3 6-4 4-6 7-5

I. Ivashka b. F. Coria 4-6 6-4 6-3 6-0

[21] G. Dimitrov b. [Q] S. Shimabukuro 6-1 6-2 6-1

[31] A. Davidovich Fokina vs [WC] A. Fils rinviata a domani

Z. Zhang vs B. Van de Zandschulp rinviata a domani

[Q] M. Arnaldi vs R. Carballes Baena 7-6(0) 3-6 4-6 2-3* sospesa e rinviata a domani

[6] H. Rune b. [WC] G. Loffhagen 7-6(4) 6-3 6-2

[3] D. Medvedev b. [WC] A. Fery 7-5 6-4 6-3

A. Mannarino b. A. Shevchenko 6-3 6-2 6-2

N. Giron b. H. Dellien 7-6(2) 6-4 6-4

M. Fucsovics b. [28] T. Griekspoor 6-4 6-2 6-4

[18] F. Cerundolo b. N. Borges 5-7 6-3 6-3 6-4

J. Lehecka b. [WC] S. Ofner 6-4 6-4 6-4

M. Raonic b. [Q] D. Novak 6-7(5) 6-4 7-6(5) 6-1

[16] T. Paul b. [Q] S. Mochizuki 7-5 6-3 6-1

C. Eubanks b. T. Monteiro 4-6 7-5 7-5 6-3

C.. O’Connell vs [Q] H. Medjedovic 7-5 6-4 sospesa e rinviata a domani

J. Vesely b. [22] S. Korda 7-6(7) 4-6 6-2 6-3

[32] B. Shelton b. [LL] T. Daniel 6-4 6-3 3-6 4-6 6-3

L. Djere b. M. Cressy 6-7(5) 7-6(3) 7-6(8) 7-6(7)

[5] S. Tsitsipas b. D. Thiem 3-6 7-6(1) 6-2 6-7(5) 7-6[8]

[9] Fritz b. Y. Hanfmann 6-4 2-6 4-6 7-5 6-3

G. Pella b. [13] B. Coric 6-3 7-5 4-6 3-6 6-1

[Q] H. Mayot b. B. Bonzi 6-3 6-4 7-5

R. Safiullin b. [20] R. Bautista 2-6 7-6(9) 6-7(4) 6-4 7-5

[26] D. Shapovalov b. [Q] R. Albot 5-7 6-4 6-2 6-2

G. Barrere b. L. Harris 7-5 6-7(4) 7-5 6-3

