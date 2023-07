Wimbledon 2023 oggi, orari semifinali femminili: programma, tv, streaming

Il torneo femminile di Wimbledon 2023 è arrivato al penultimo atto. Questo è il giorno delle semifinali: nella prima si affronteranno Elina Svitolina e Marketa Vondrousova, mentre nella seconda scenderanno in campo Ons Jabeur ed Aryna Sabalenka.

Svitolina sta vivendo una vera e propria. Era difficile ipotizzare l’ucraina in semifinale a Wimbledon dopo il suo rientro da poco tempo nel circuito per la nascita della prima figlia con Gael Monfils. La tennista ucraina è rimasta poi ovviamente colpita dalla guerra nel proprio paese, che ha influito anche sul sul rientro. Adesso per Svitolina c’è la possibilità di conquistare la prima finale Slam della carriera, traguardo già raggiunto da Vondrousova nel 2019 a Parigi. Entrambe arrivano da due partite molto lottate, con l’ucraina che ha eliminato la numero uno del mondo Iga Swiatek, mentre con la ceca che ha messo fine al cammino di Jessica Pegula.

Potrebbe essere forse una finale anticipata quella tra Ons Jabeur ed Aryna Sabalenka. La tunisina sogna di raggiungere nuovamente l’ultimo atto dei Championships, dopo aver perso la finale dello scorso anno contro Elena Rybakina. Jabeur ha confermato di trovarsi benissimo sull’erba e va a caccia del suo primo Slam della carriera. Dall’altra parte c’è una Aryna Sabalenka che sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione. La bielorussa ha anche la grande occasione di diventare la numero uno del mondo, posizione che potrà raggiungere con l’accesso alla finale.

Le semifinali femminili di Wimbledon 2023 inizieranno alle ore 14.30.

WIMBLEDON 2023 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Giovedì 13 luglio (Orari italiani)

Centre Court – Ore 14:30

E. Svitolina (UKR) vs M. Vondrousova (CZE)

O. Jabeur (TUN) vs A. Sabalenka (BLR)

PROGRAMMA SEMIFINALI DONNE WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport 4K

Diretta streaming: SkyGo, Now

