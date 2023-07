Calendario Mondiali scherma 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming

L’appuntamento più importante della stagione della scherma è ormai alle porte. Dal 22 luglio fino al 30 luglio a Milano si terranno i Mondiali e c’è davvero grandissima attesa per un’Italia che si presenta alla rassegna iridata casalinga con ambizioni importantissime e con l’obiettivo di essere la nazione di riferimento.

Saranno Mondiali importantissimi anche in chiave olimpica. Il prossimo anno, infatti, si disputeranno i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la rassegna iridata assegna punti fondamentali nel cammino verso la qualificazione olimpica. Soprattutto le gare a squadre saranno fondamentali, con i Mondiali che sono la gara che hanno il coefficiente più alto per il ranking olimpico.

L’Italia è reduce dalle strabilianti prestazioni agli Europei individuali di Plovdiv e poi ai Giochi Europei di Cracovia, vincendo il medagliere complessivo a livello continentale. L’obiettivo ora è quello di confermarsi anche a Milano ai Mondiali.

I Mondiali di scherma saranno in programma a Milano dal 22 al 30 . Sarà possibile seguirli in diretta televisiva su Sky Sport, Rai Sport ed Eurosport (solo le fasi finali), mentre in diretta streaming su SkyGo, Now TV, Rai Play e Discovery + (solo le fasi finali). OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo assalto, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA MILANO 2023

22 luglio

Fasi preliminari – Sciabola maschile individuale

Fasi preliminari – Spada femminile individuale

23 luglio

Fasi preliminari – Spada maschile individuale

Fasi preliminari – Fioretto femminile individuale

24 luglio

Fasi preliminari – Fioretto maschile individuale

Fasi preliminari – Sciabola femminile individuale

25 luglio

Tabellone principale – Sciabola maschile individuale

Tabellone principale – Spada femminile individuale

26 luglio

Tabellone principale – Spada maschile individuale

Tabellone principale – Fioretto femminile individuale

27 luglio

Tabellone principale – Fioretto maschile individuale

Tabellone principale – Sciabola femminile individuale

Fasi preliminari – Sciabola maschile a Squadre

Fasi preliminari – Spada femminile a Squadre

28 luglio

Fasi finali – Sciabola maschile a Squadre

Fasi finali – Spada femminile a Squadre

Fasi preliminari – Spada maschile a Squadre

Fasi preliminari – Fioretto femminile a Squadre

29 luglio

Fasi finali – Spada maschile a Squadre

Fasi finali – Fioretto femminile a Squadre

Fasi preliminari – Fioretto maschile a Squadre

Fasi preliminari – Sciabola femminile a Squadre

30 luglio

Fasi finali – Fioretto maschile a Squadre

Fasi finali – Sciabola femminile a Squadre

MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta televisiva: Sky Sport, Rai Sport HD, Eurosport (solo le fasi finali)

Diretta streaming: SkyGo, Rai Play, NowTV, Discovery + (solo le fasi finali)

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Bizzi/Federscherma