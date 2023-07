Wimbledon 2023 oggi: orari 11 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Si aprono i quarti di finale a Wimbledon 2023. Nella parte bassa del tabellone maschile tocca a Jannik Sinner, che va a caccia della sua prima semifinale Slam della carriera. L’altoatesino parte favorito contro la sorpresa del torneo, il russo Roman Safiullin, che è ovviamente per la prima volta nei quarti. Sicuramente una grande occasione per Sinner, che dovrà comunque stare attento contro il russo, che ha già dimostrato nelle partite precedenti di essere un avversario temibile.

In campo anche Novak Djokovic, dopo che ieri ha completato il suo match con Hubert Hurkacz. Il polacco ha fatto soffrire il serbo, che alla fine si è imposto in quattro set. Adesso per Djokovic ci sarà Andrey Rublev, reduce da una clamorosa maratona contro Bublik e che proverà a fermare la corsa all’ottavo titolo del nativo di Belgrado.

Prima delle due partite maschili, spazio alle sfide della parte alta del tabellone femminile. La numero uno del mondo Iga Swiatek affronta l’ucraina Elina Svitolina, che ritorna nei quarti a Wimbledon quattro anni dopo l’ultima volta. Nell’altro match Jessica Pegula vuole la sua prima semifinale in uno Slam, ma dovrà vedersela con la ceca Marketa Vondrousova.

La nona giornata dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e tre canali Calcio (251-252-253) riconvertiti per l’occasione. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Sinner-Safiullin, per non perdersi davvero nulla.

WIMBLEDON 2023 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Martedì 11 luglio (Orari italiani)

Centre Court – Ore 14:30

I. Swiatek (POL) vs E. Svitolina (UKR)

A. Rublev (RUS) vs N. Djokovic (SRB)

No.1 Court – Ore 14:00

J. Pegula (USA) vs M. Vondrousova (CZE)

J. Sinner ITA vs R. Safiullin (RUS)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e tre canali Calcio (251-252-253) riconvertiti per l’occasione. Un match in differita su SuperTennis alle 21:00.

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Sinner-Safiullin)

Foto: LaPresse