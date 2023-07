Wimbledon 2023, Lucia Bronzetti battuta in due set all’esordio da Jaqueline Adina Cristian

Il primo turno del tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2023 è fatale all’azzurra Lucia Bronzetti che, dopo due interruzioni per pioggia, cede alla romena Jaqueline Adina Cristian, che si impone con lo score di 6-3 6-4 dopo un’ora e 23 minuti complessivi di gioco.

Nel primo set l’azzurra manca una palla break in apertura ed altre tre nel terzo game e subito paga dazio, dato che ai vantaggi del quarto gioco la seconda occasione è quella buona per la romena per operare lo strappo. Sul 3-1 arriva il primo stop per pioggia. Al rientro in campo Bronzetti opera il controbreak e poi trova l’aggancio, ma la romena si riporta sul 4-3 appena prima del secondo stop causa meteo. Il secondo ritorno in campo sorride invece a Cristian, che trova un nuovo break a 30 e poi va a chiudere col servizio a disposizione sul 6-3 dopo 42 minuti di gioco.

L’inizio della seconda frazione è tutto di marca azzurra: Bronzetti vince dodici dei primi quattordici punti giocati e vola sul 3-o non pesante. La romena trova il controbreak nel quinto gioco, ma la tennista italiana centra un nuovo strappo nel sesto game. Da quel momento, però, si assiste al monologo di Cristian, che prima opera l’aggancio sul 4-4 e poi, con quattro giochi consecutivi, va a vincere l’incontro sul 6-4 dopo 41 minuti.

Le statistiche premiano Cristian, che vince 66 punti contro i 59 dell’azzurra, conquistando il punto in tutte le 10 occasioni in cui scende a rete ed ottenendo dal servizio ben 7 ace. Bronzetti salva soltanto tre delle otto palle break concesse, mentre ne sfrutta tre delle dieci avute a disposizione.

Foto: LaPresse