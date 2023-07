Wimbledon 2023, Lucrezia Stefanini cede in due set ad Anett Kontaveit nel primo turno

Niente da fare per Lucrezia Stefanini, impegnata nel primo turno del torneo di Wimbledon. Sull’erba dei Championships, in una giornata nella quale la pioggia ha fatto sentire la sua presenza, l’azzurra si è arresa sul punteggio di 6-4 6-4 all’estone Anett Kontaveit (n.81 del ranking). La differente velocità di palla tra la nostra portacolori e la sua avversaria si è rivelata una discriminante troppo importante per ottenere un riscontro positivo.

Nel primo set l’avvio non è dei migliori per Stefanini, che va subito sotto di un break. Ci prova Lucrezia a tornare in auge, costruendosi un’opportunità “break” nel secondo game e due nel quarto. L’azzurra, a sua volta, deve salvare palle break nel quinto e nel settimo e riesce a strappare il servizio alla rivale nel decimo. Tuttavia, il fondamentale della battuta non assiste la tennista del Bel Paese, che perde malamente il suo turno e concede a Kontaveit di archiviare la pratica sul 6-4, in un decimo game lottato, con Stefanini che manca una chance del nuovo contro-break.

Nel secondo set si assiste a una replica di quanto visto e sentito. Lucrezia non trova profondità nei colpi di inizio gioco e subisce il break nel terzo game. Nell’ottavo game, però, Kontaveit sbaglia qualche palla di troppo e Stefanini ne approfitta per pareggiare i conti sul 4-4. Tuttavia, l’italiana non realizza alcun quindici nel turno al servizio del nono game e deve alzare bandiera bianca nel decimo sul 6-4.

Foto: LaPresse