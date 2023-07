Wimbledon 2023, Sara Errani salvata dalla pioggia ad un passo dalla sconfitta contro Madison Brengle

La pioggia costringe gli organizzatori al rinvio a domani di molti match del primo turno del torneo di Wimbledon 2023 e salva Sara Errani che, prima della seconda e definitiva interruzione, era ad un passo dalla sconfitta contro la statunitense Madison Brengle, la quale era in vantaggio per 6-3 3-0 dopo 57 minuti complessivi di gioco.

Il primo set si apre con uno scambio di break in avvio, poi Errani cede ancora la battuta nel terzo gioco. L’azzurra ha due occasioni per il 2-2 e le manca, la statunitense va sul 3-1 ed a sua volta manca la palla per il 4-1 pesante. Brengle allunga sul 4-2 e poi trova un altro strappo per il 5-2. Arriva il primo stop per pioggia, alla ripresa la nordamericana va a servire per il set ma Errani recupera uno dei break di ritardo. L’azzurra però perde di nuovo il servizio e Brengle vince il parziale per 6-3 in 37 minuti.

Nella seconda partita la statunitense inizia bene al servizio, poi un secondo game molto lungo sembra indirizzare la contesa: dopo 14 punti, alla quarta occasione, Brengle firma lo strappo e va sul 2-0, confermando poi l’allungo e portandosi sul 3-0 non pesante. Dopo 20 minuti di gioco arriva il secondo stop per pioggia, quello definitivo per oggi, che costringe al rinvio del match a domani.

Foto: LaPresse