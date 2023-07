Wimbledon 2023, l’organizzazione decide di scoprire il Centrale e il campo-1 quando piove: caos a Londra!

Il gioco vale la candela? Vedremo. A Londra la situazione è molto complicata e si naviga a vista con la pioggia. La perturbazione, che fa flagellato il programma di ieri di Wimbledon e ha costretto gli organizzatori a affrontare una mole di 87 partite oggi, ha condizionato anche questa giornata, visto che nei fatti solo 30′ effettivi di gioco si sono disputati sui campi.

Tuttavia, sembrerebbe che questa dovrebbe avere un termine, dal momento che è prevista la ripresa del gioco in questi minuti, sul Centrale e sul campo-1. Si è deciso di aprire gli impianti per via di quelle che sono i dati meteorologici a loro disposizione. Si sperava che le previsioni fossero affidabili, ma la pioggia è tornata nuovamente e anche il Centrale e il campo-1 in questione sono stati coperti dai teloni, ma non si vuol far uso del tetto.

Rain suspends play again everywhere. Unbelievable what they have done on Centre Court and Court 1, deciding not to use the roof. Shambles.#Wimbledon — José Morgado (@josemorgado) July 5, 2023

The decision on two main courts at the moment is to not close the roofs. Just waiting.#Wimbledon — José Morgado (@josemorgado) July 5, 2023

Sono ben 12 gli italiani in gioco oggi (6 uomini e 6 donne) e vedremo se davvero sapranno portare al termine la loro sfida. Solo Jannik Sinner potrà sfruttare il vantaggio di giocare, visto che il suo confronto con l’argentino Diego Schwartzman è sul campo n.1, ma se l’approccio dell’organizzazione è quello descritto…

Foto: LaPresse