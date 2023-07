Golf: tanta incertezza al John Deere Classic, Poston difende il titolo

Steve Stricker ci fece tris, Bryson DeChambeau cominciò da qui a farsi valere e solo otto non americani (Vijay Singh fuor di dubbio il più celebre) sono riusciti a prevalere. Si parla del John Deere Classic, ormai usuale evento di luglio a Silvis, nell’Illinois. Inutile dire che, come può suggerire anche il nome, il logo dell’evento, che si gioca al TPC Deere Run, è un cervo.

Su questo par 71 lungo 6636 metri l’anno scorso ha vinto J. T. Poston, ma per il trentenne della North Carolina dopo il nono posto al Dell Technologies Match Play non c’è più stato grande spazio nelle zone alte delle classifiche. Spazio, allora, a tanti nomi che potrebbero raccogliere un sorriso importante proprio quando i big, fondamentalmente, sono lontani.

Dopo la performance che lo ha spinto fino al playoff con Morikawa e Fowler, il canadese Adam Hadwin entra in grande fiducia in questo torneo. Deve però fare particolare attenzione: in giro ci sono Denny McCarthy, Russell Henley e l’argentino Emiliano Grillo. In diversi, poi, stanno notando lo svedese Ludvig Aberg: per l’uscito da Texas Tech 25°, 24° e 40° posto nelle ultime tre partenze sul PGA Tour. E non è poco.

L’evento sarà trasmesso come di consueto da Eurosport 2, eurosport.it e Discovery+. In tv e per mezzo dello streaming la programmazione sarà del tutto identica: primi due giri (giovedì e venerdì) dalle 22:00, terzo e quarto (sabato e domenica) dalle 19:00.

Foto: LaPresse