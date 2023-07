Wimbledon 2023, giornata devastata dalla pioggia. Alcaraz passeggia con Chardy, bene Murray e Norrie, Evans ko

Una seconda giornata di Wimbledon devastata dalla pioggia. Il Day 2 sui prati dell’All England Club non è praticamente esistito, con soli otto match giocati complessivamente e sessantaquattro da recuperare domani tra singolare maschile e femminile. Cinque le partite del tabellone maschile giocate, quelle ‘superstite’, che hanno allietato in qualche modo il pubblico inglese.

Passeggiata di salute sul campo 1 per Carlos Alcaraz, che lascia solo sette giochi a Jeremy Chardy, all’ultima partita della sua carriera con un unico titolo alle spalle, non era questa la partita con cui l’iberico poteva andare in difficoltà: due set dominati, poi un abbassamento di tensione chiudendo 7-5 al terzo.

Gran Bretagna che almeno, nonostante il meteo, si può rifare con i successi di Andy Murray e Cameron Norrie. L’ex Fab Four ha chiuso agevolmente con il connazionale Ryan Peniston, a cui ha lasciato quattro giochi, confermando le sue parole bellicose prima dell’inizio del torneo. Più laborioso il successo del numero 12 del tabellone con il ceco Tomas Machac, arrivato alla quarta frazione.

Alla fine, a causa del caos meteo, sono state recuperate solo due partite di ieri. Quentin Halys completa l’upset contro Daniel Evans, chiudendo i conti in quattro set, ed eliminando un ostacolo potenzialmente scomodo per Jannik Sinner. A chiudere il programma è Tomas Etcheverry, che ha completato la rimonta superando al quinto set Bernabe Zapata Miralles, che è andato anche a servire per il match.

WIMBLEDON 2023, RISULTATI 4 LUGLIO

C. Alcaraz b. J. Chardy 6-0 6-2 7-5

A. Murray b. R. Pneiston 6-3 6-0 6-1

C. Norrie b. T. Machac 6-3 4-6 6-1 6-4

Q. Halys b. D. Evans 6-2 6-3 6-7 6-4

T. Etcheverry b. B. Zapata Miralles 6-7 5-7 6-3 6-4 7-5

Foto: LaPresse