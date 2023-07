Un italiano ha vinto a Wimbledon! Gabriele Vulpitta commovente sull’erba britannica

Nell’edizione 2023 di Wimbledon può festeggiare anche l’Italia. Gabriele Vulpitta, infatti, ha trionfato nel doppio maschile juniores in coppia con il ceco Jakup Filip. I due hanno sconfitto in finale il serbo Branko Djuric e il francese Arthur Gea con un doppio 6-3 dopo un’ora di gioco. Per il romano è il primo titolo Slam della carriera dopo averlo già sfiorato, sempre in doppio al Roland Garros. Vulpitta è il terzo italiano a centrare questo riconoscimento a Wimbledon, dopo Daniele Bracciali nel 1996 e Matteo Trevisan nel 2007.

Una partita dominata dalla coppia italo-ceca, che ha ottenuto moltissimo con il servizio. Infatti i due hanno vinto l’86% dei punti quando hanno servito la prima e il 68% con la seconda, contro il 35% degli avversari.

Dopo un iniziale equilibrio in cui si seguono i turni di servizio, nel quinto gioco Vulpitta/Filip riescono a trovare il break a zero. L’italiano ed il ceco non concedono occasioni e nel nono game trovano un altro break, che permette loro di conquistare il primo set con il punteggio di 6-3.

In avvio di secondo set la coppia italo-ceca riesce ad annullare due palle break nel primo game e poi anche un’altra nel terzo gioco. Scampato il pericolo Vulpitta/Filip strappano il servizio agli avversari, portandosi sul 3-1. Djuric e Gea riescono ad annullare un match point nell’ottavo gioco, ma nel game successivo Vulpitta/Filip non sprecano l’occasione, vincono 6-3 e si prendono lo Slam.

