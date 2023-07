Wimbledon 2023: Elisabetta Cocciaretto vince all’esordio e si guadagna il secondo turno

Dopo quasi due giorni di attesa Elisabetta Cocciaretto stacca il biglietto per il secondo turno di Wimbledon, traguardo già raggiunto l’anno scorso. La pioggia ha fatto slittare ad oggi (era in programma lunedì) il match della marchigiana, che si è imposta in due set sulla colombiana Camila Osorio con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e un quarto di gioco, senza contare le tantissime interruzioni.

Tanti i problemi al servizio per entrambe le giocatrici, con Cocciaretto che ha commesso ben otto doppi falli, mentre sono sette quelli della sudamericana. L’azzurra ha comunque chiuso con 15 vincenti contro i sei dell’avversaria, che ha sbagliato molto di più (33 contro 26 il conto degli errori non forzati).

Partenza sprint di Cocciaretto, che strappa a zero il servizio in apertura all’avversaria. La marchigiana ottiene un secondo break nel terzo gioco e scappa via sul 3-0. Sembra un primo set in totale controllo dell’azzurra, ma Cocciaretto spreca clamorosamente il vantaggio. Osorio recupera i due break e si porta sul 3-3. La prima interruzione per pioggia, però, salva l’italiana dal momento complicato e, al ritorno in campo dopo oltre un’ora, Cocciaretto toglie subito la batutta alla colombiana immediatamente. La numero uno d’Italia torna ad amministrare il gioco e trova un altro break nel nono gioco, conquistando il set per 6-3.

La pioggia è protagonista anche di questa giornata e c’è una nuova interruzione sul 30-40 del primo gioco con al servizio proprio l’azzurra. Al nuovo rientro in campo Osorio ottiene subito il break, ma Cocciaretto rimedia prontamente con il controbreak. Purtroppo l’azzurra commette una serie di doppi falli e Osorio torna avanti di un break. La reazione di Cocciaretto è ancora immediata e pareggia sul 2-2. Il copione si ripete tra settimo e ottavo gioco, con break della colombiana e controbreak dell’italiana. Nel decimo game Osorio combina dei disastri al servizio e Cocciaretto si prende il break, andando a vincere il secondo set per 6-4.

Al secondo turno la marchigiana affronterà la spagnola Rebeka Masarova, che aveva già vinto il suo match nella giornata di lunedì contro l’egiziana Mayar Sherif, trentunesima testa di serie. Sicuramente la spagnola sarà più riposata, ma comunque è un’occasione che Cocciaretto può sfruttare.

