Wimbledon 2023, debutto bagnato ma vincente per Novak Djokovic: battuto Cachin in tre set

Esordio convincente di Novak Djokovic a Wimbledon 2023. Sull’erba britannica, il serbo (n.2 al mondo) gioca un match di spessore contro l’argentino Pedro Cachin (n.68 del ranking) e si impone per 6-3 6-3 7-6(4) in due ore e 14 minuti di gioco. Da segnalare che l’incontro è stato sospeso per pioggia dopo la fine del primo set ed è poi ripreso dopo un’ora e mezza circa. Ora al prossimo turno Nole affronterà l’australiano Jordan Thompson, uscito vincitore dalla sfida odierna contro lo statunitense Brandon Nakashima.

Cachin comincia meglio e conquista a sorpresa il break nel terzo gioco, ma subito dopo Djokovic reagisce e pareggia i conti sul 2-2. Il set prosegue senza scossoni fino al 4-3 in favore del numero 2 al mondo, poi il serbo aumenta il ritmo e trova il break alla terza palla buona dell’ottavo gioco. Sul 5-3 Nole va dunque a servire per il set e non spreca l’occasione, chiudendo il primo parziale con il punteggio di 6-3 prima dell’arrivo di una pioggia insistente che costringe l’arbitro a sospendere la partita per circa un’ora e mezza.

Al rientro in campo dopo lo stop, è Djokovic a ricominciare meglio e a salire sul 3-1 (break nel primo game). Cachin prova a restare in gioco, andando prima sul 2-3 e poi sul 3-4, ma poi Nole è lucido nel momento chiave e con due game di fila si prende anche il secondo set (6-3).

Il terzo parziale inizia con Cachin che si procura due palle break consecutive, ma Djokovic le cancella e poi sale sull’1-0. Nel secondo game è poi il serbo ad avere una possibilità per allungare, ma anche l’argentino si salva, agguantando successivamente l’1-1. Nel quarto gioco Nole non riesce a convertire un’altra palla break e poi per entrambi non ci sono più chance per allungare fino al tie-break. Qui il serbo alza il ritmo e vince con un nettissimo 7-3, ponendo quindi fine alla partita.

Al termine dell’incontro il conto dei vincenti-errori non forzati di Djokovic dice 45-19 (contro il 27-29 di Cachin). Il serbo chiude il match con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima in campo (77% contro il 66% dell’argentino) sia con la seconda (61% contro il 44% del numero 68 al mondo). I punti totali conquistati dai due tennisti nell’arco della sfida sono 107 per il numero 2 al mondo e 86 per il sudamericano, mentre le palle break convertite sono 4/11 per Nole e 1/3 per l’argentino.

Foto: LaPresse