Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz: “Voglio vincere il torneo”

Esordio sul velluto per Carlos Alcaraz in quel di Wimbledon. L’iberico si è imposto nel primo turno in tre rapidi set (6-0, 6-2, 7-5) sul transalpino Jeremy Chardy.

Le parole dell’iberico riportate da Livetennis: “Sono molto contento del mio livello di gioco, della prestazione di oggi. Penso di aver giocato davvero una buona partita, è qualcosa che mi aiuterà per il prossimo turno, anche se il mio obiettivo è vincere il torneo. Questo è l’obiettivo principale che mi sono posto venendo qui, sono molto fiducioso in questo momento. L’obiettivo principale per me in questo torneo è vincerlo”.

Una superficie ancora tutta da scoprire: “Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo, ogni volta che scendo in campo per giocare è un giorno migliore, noto che dopo ho più esperienza e fiducia, il che è molto importante.Devo imparare a rimanere concentrato su ogni punto, questo è qualcosa che devo approfondire anche sull’erba”.

Sulle sue qualità rapportate all’età: “Non mi sento il migliore, anche Sinner e Rune giocano ad alto livello. Voglio dire, contro Rune sono sotto 1-0, lui è in vantaggio in questo momento. Con Jannik abbiamo già avuto grandi battaglie in questi anni. In questo momento non mi sento il migliore della mia generazione, ci sono molti grandi giocatori della mia età che sono qui in questo momento, insieme condivideremo grandi momenti, questo è tutto quello che posso dire”.

Foto: Lapresse