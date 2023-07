Vondrousova-Jabeur oggi, Finale femminile Wimbledon 2023: orario, programma, tv, streaming

La finalissima del tabellone principale di singolare femminile del torneo di Wimbledon 2023 di tennis si disputerà oggi, sabato 15 luglio: la testa di serie numero 6, la tunisina Ons Jabeur, affronterà la ceca Marketa Vondrousova.

Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 15.00 italiane sul Centre Court, campo dotato di copertura, dove quindi si giocherà in qualsiasi condizione meteo. A chiudere poi il programma sul campo principale sarà la finalissima del tabellone di doppio maschile.

Sarà possibile seguire l’incontro Vondrousova-Jabeur in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis HD, Sky Sport 4K e Wimbledon 1 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Ons Jabeur e Marketa Vondrousova.

CALENDARIO VONDROUSOVA-JABEUR WIMBLEDON 2023

Sabato 15 luglio – Centre Court

Dalle ore 15.00 italiane

Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca)-Ons Jabeur (Tunisia, 6) – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis HD, Sky Sport 4K e Wimbledon 1 HD



PROGRAMMA VONDROUSOVA-JABEUR WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis HD, Sky Sport 4K e Wimbledon 1 HD

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse