Calcio femminile, Mondiali 2023: la formula del torneo. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti nel girone

Si svolgeranno da giovedì 20 luglio a domenica 20 agosto i Mondiali 2023 di calcio femminile. In tutto saranno 32 le squadre che parteciperanno a questa rassegna iridata che si svolgerà tra Australia e Nuova Zelanda e tra le compagini al via ci sarà anche l’Italia.

La formula del torneo è abbastanza semplice: le 32 squadre sono state suddivise in otto gironi da quattro e passeranno agli ottavi le migliori due compagini di ogni girone; poi il torneo proseguirà con la fase a eliminazione diretta fino ad arrivare alla grande finale di domenica 20 agosto.

Una volta spiegato il regolamento, una domanda che potrebbe sorgere spontanea è la seguente: chi passerà il girone in caso di pari punti tra due squadre? La risposta è semplice. In tal caso si guarderà infatti la differenza reti (chi avrà quella migliore accederà agli ottavi di finale) e se questa non bastasse si andranno a vedere, nell’ordine, i seguenti criteri:

1. maggiore numero di reti segnate;

2. maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);

3. migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);

4. maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);

5. maggiore numero di punti fair play, secondo quanto segue:

-cartellino giallo: – 1 punto;

-cartellino rosso indiretto (doppio cartellino giallo): – 3 punti;

-cartellino rosso diretto: – 4 punti;

-cartellino giallo + cartellino rosso diretto: – 5 punti.

6. sorteggio effettuato dal comitato FIFA.

Ricordiamo che questa rassegna iridata non metterà in palio i pass olimpici, che saranno invece assegnati nella nuova competizione Women’s Nations League, in programma tra l’autunno 2023 e la primavera 2024. Le due finaliste di quest’ultimo torneo (più la terza classifica se tra le prime due ci sarà la Francia) andranno a Parigi per i Giochi Olimpici.

Foto: LaPresse