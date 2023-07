Volley: Sarah Fahr lascia il ritiro della Nazionale. L’azzurra sui social: “Tranquilli, sto bene”

Niente da fare per Sarah Fahr. La pallavolista azzurra ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale italiana, in fase di svolgimento in questi giorni a Firenze per preparare nel miglior modo possibile i Campionati Europei al via il prossimo 15 agosto. La notizia è stata annunciata direttamente dalla Federvolley attraverso un comunicato, senza precisare nel dettaglio le ragioni del forfait.

“Nella giornata di oggi – si legge – l’atleta Sarah Fahr ha lasciato il raduno della nazionale italiana femminile. La centrale azzurra, che nei precedenti collegiali ha lavorato con il gruppo B, è stata valutata attentamente dallo staff sanitario federale, che, di comune accordo con quello del club di appartenenza e con l’atleta stessa, ha ritenuto opportuno interrompere la preparazione con il gruppo azzurro. Sarah tornerà a disposizione del club dove proseguirà l’attività di recupero“.

Qualche ora dopo però è stata la stessa Fahr a tranquillizzare propri fan, preoccupati per le sue condizioni fisiche dopo un lungo stop per infortunio. Il centrale azzurro, in un lungo post pubblicato su Instagram, ha spiegato di essersi voluta fermare per mera cautela e per non vanificare il lungo percorso di ripresa.

“Ciao a tutti – ha esordito Fahr – Iniziamo subito con la cosa più importante: al mio crociato ed al mio ginocchio non è successo niente di grave , non si è rotto nulla perciò tranquilli!! Colgo ancora una volta l’occasione per ringraziare tutti voi per gli innumerevoli messaggi già ricevuti e per l’affetto che mi dimostrate ogni singola volta. Davvero, siete tantissimi. Sto “bene”! Dopo un finale di stagione da sogno in cui sono tornata a fare ciò che amo di più al mondo, il mio unico obbiettivo era quello di tornare a vestire la maglia azzurra e di passare un’estate da protagonista insieme alle mie compagne“.

Sarah ha poi proseguito: “Un’obbiettivo che per il momento , purtroppo, é da mettere un attimo nel cassetto.

Ho provato in questi due mesi ad essere al 100% per la maglia azzurra, sono stata in collegiale a Milano cercando qualsiasi tipo di soluzione ma il mio corpo, il mio fisico e il mio ginocchio mi hanno detto che , dopo due anni ferma ed a soli 5/6 mesi dal ritorno in campo, era il caso di fermarsi. Fermarsi perché forse, per via della voglia di tornare a combattere per delle medaglie , presa dall’euforia delle finali scudetto e dal ritorno in campo ho scordato quanto passato negli ultimi 2 anni. Purtroppo i problemi che ho avuto richiedono pazienza , attenzione e massima cautela, ed è per questo che insieme allo staff della nazionale, i dottori , il club abbiamo deciso che era meglio prendere questa strada. Colgo l’occasione per ringraziare davvero tutte le parti in causa per la massima collaborazione e per aver capito la situazione.

Fahr ha quindi concluso: “Il percorso è ripreso , ci saranno ancora tante stazioni da passare e purtroppo bisognerà fare ogni tanto qualche sosta un po’ più lunga del previsto , ma l’obbiettivo è tornare ad avere un diretto senza fermate. Con calma e pazienza. Ora farò il tifo per le mie compagne sperando di poter essere al loro fianco quanto prima e cercando con tutta me stessa di lavorare per tornare ad indossare quel fantastico colore azzurro. Azzurro sei e sarai sempre bello“.

Foto: CEV