Volley, il ranking olimpico dopo la Nations League. Italia terza, cruciale per le Olimpiadi 2024

La Nations League 2023 di volley maschile ha mutato alcuni equilibri nel ranking FIVB, ovvero la classifica mondiale stilata dalla Federazione Internazionale. La Polonia ha conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante e si è confermata al comando con 407,74 punti, precedendo gli USA (375,29 dopo aver perso la finale ad Arlington). L’Italia si è confermata in terza piazza: gli azzurri si sono dovuti arrendere al cospetto degli USA in semifinale, ma i Campioni del Mondo hanno conservato il piazzamento con 359,02 punti.

La nostra Nazionale è seguita dal Brasile (345,73) e dal Giappone, che con il terzo posto finale ha scavalcato la Francia. Argentina, Slovenia, Serbia e Iran completano la top-10. I prossimi punti verranno messi in palio attraverso i tornei continentali previsti nelle prossime settimane (gli Europei si disputeranno tra la fine di agosto e l’inizio di settembre).

Il ranking FIVB è determinante perché metterà in palio cinque posti per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il meccanismo è infatti il seguente: 6 attraverso i tornei di qualificazione, che andranno in scena tra settembre e ottobre 2023 (sono 3 per sesso, si disputeranno con la formula del round robin e le prime due classificate di ogni competizione staccheranno il biglietto per i Giochi); 5 in base al ranking mondiale, aggiornato al termine della fase preliminare della Nations League 2024, ovvero verranno promosse le migliori cinque della classifica che non sono ancora qualificate alle Olimpiadi.

Va ricordato un aspetto importante del regolamento: a Parigi 2024 ci dovrà essere almeno una squadra per Continente, dunque se una determinata area geografica non si è meritata la partecipazione attraverso i tornei di qualificazione, la migliore piazzata di quella zona nel ranking mondiale staccherà il biglietto per la capitale francese. In sostanza l’Italia è davvero molto vicina al pass a cinque cerchi, in un modo o nell’altro. Di seguito il ranking FIVB di volley maschile aggiornato dopo la Nations League 2023.

RANKING FIVB VOLLEY (dopo la Nations League, top-20)

1. Polonia 407,74

2. USA 375,29

3. Italia 359,02

4. Brasile 345,73

5. Giappone 327,95

6. Francia 322,58

7. Argentina 304,96

8. Slovenia 284,58

9. Serbia 259,40

10. Iran 241,05

11. Paesi Bassi 232,96

12. Turchia 203,16

13. Ucraina 196,28

14. Cuba 194,59

15. Germania 181,97

16. Canada 180,20

17. Messico 178,68

18. Tunisia 172,48

19. Egitto 156,90

20. Repubblica Ceca 153,81

Foto: FIVB