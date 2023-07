Volley, l’Italia strapazza la Slovenia in Nations League e vola alle Final Eight! Romanò, Michieletto e Lavia in doppia cifra

L’Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-0 (25-13; 25-20; 25-17) nella Nations League di volley maschile, mandando al tappeto i balcanici dopo la finale degli Europei 2021 e la semifinale dei Mondiali 2022. I Campioni del Mondo si sono imposti in maniera nitida a Pasay City (Filippine), hanno conquistato l’ottavo successo stagionale nel prestigioso torneo internazionale itinerante e si sono matematicamente qualificati alla Final Eight. Gli azzurri hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi della manifestazione e tra un paio di settimane torneranno in scena in Polonia per provare a migliorare il quarto posto della passata edizione.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono issati provvisoriamente al terzo posto in classifica generale (8 vittorie, 23 punti) e domani chiuderanno la fase preliminare contro il Giappone. Va ricordato che sarà proprio la graduatoria a definire l’avversario dell’Italia nei quarti di finale e il tabellone dell’intera Final Eight, dunque bisognerà aspettare domenica sera per avere un quadro chiaro della situazione. La partita odierna è stata gestita in maniera brillante: primo set dominato, seconda frazione punto a punto fino al 21-21 dove gli azzurri hanno piazzato una micidiale accelerazione, terzo parziale in bilico fino al 12-12 e poi la cavalcata di Giannelli e compagni.

L’Italia si è fatta preferire a muro (14 contro 6) e al servizio (6 ace contro 1), guidata in maniera brillante dai tre attaccanti: 16 punti (2 muri, 3 ace) per l’opposto Yuri Romanò, 13 punti (3 muri) per lo schiacciatore Alessandro Michieletto affiancato di banda da Daniele Lavia (13 punti, 5 muri). Il palleggiatore Simone Giannelli (3 punti) ha ben sfruttato anche i centrali Roberto Russo (7 punti, 3 muri) e Gianluca Galassi (5), bel lavoro del libero Leonardo Scanferla. Alla Slovenia non sono bastati gli attaccanti Klemen Cebulj (13), Tine Urnaut (10) e Rok Mozic (6) supportati dai centrali Saso Stalekar (4), Alen Pajenk (2) e Jan Kozamernik (2).

