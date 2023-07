Volley, l’Italia scopre l’avversaria nei quarti di Nations League: c’è una Classica all’orizzonte

L’Italia affronterà l’Argentina nei quarti di finale della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno conosciuto l’identità della prossima avversaria nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Gli azzurri concluderanno la fase preliminare al quarto posto (9 vittorie, 26 punti) e nel primo match della fase a eliminazione diretta incroceranno l’Albiceleste, quinta in classifica generale (9 vittorie e 26 punti, ma con un quoziente set peggiore rispetto a quello degli uomini del CT Fefé De Giorgi).

L’abbinamento si è delineato dopo la vittoria schiacciante della Polonia contro il Giappone: i biancorossi hanno infatti operato il sorpasso ai danni di Italia e Argentina, issandosi provvisoriamente al secondo posto in classifica (10 vittorie, 25 punti), in attesa di USA-Bulgaria (la probabile affermazione degli americani permetterà ai ragazzi a stelle e strisce di chiudere al comando davanti al Giappone e proprio alla Polonia).

Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regola per battere la compagine sudamericana (contro cui si è perso nella prima settimana di Nations League, ma la nostra Nazionale non aveva schierato la formazione tipo) e meritarsi la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente della sfida tra la prima e l’ottava classificata della fase preliminare (sulla carta USA-Serbia/Francia). Ricordiamo che la Final Eight della Nations League si giocherà a Gdanzk (Polonia) dal 19 al 23 luglio.

Italia-Argentina si giocherà o mercoledì 19 luglio (o alle ore 17.00 o alle ore 20.00) oppure giovedì 20 luglio (alle ore 17.00): il tabellone e il calendario dettagliato verranno comunicati soltanto lunedì 10 luglio, qualche ora dopo la conclusione delle ultime sfide della fase preliminare.

CHI SARÀ L’AVVERSARIA DELL’ITALIA AI QUARTI DI NATIONS LEAGUE

L’Italia affronterà l’Argentina.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-ARGENTINA, QUARTO DI NATIONS LEAGUE?

Mercoledì 19 luglio (o alle ore 17.00 o alle ore 20.00) oppure giovedì 20 luglio (alle ore 17.00): il tabellone e il calendario dettagliato verranno comunicati soltanto lunedì 10 luglio.

Foto: FIVB