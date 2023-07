Volley, Italia in semifinale ai Mondiali Under 21! Bovolenta e compagni a caccia del trofeo

L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale ha chiuso al primo posto la seconda fase a gironi: dopo le belle vittorie ottenute negli ultimi due giorni contro Argentina e Brasile, agli azzurri bastava conquistare due set contro il Belgio per raggiungere l’obiettivo e la missione è stata centrata in rimonta dopo aver perso la prima frazione.

I ragazzi di coach Matteo Battocchio hanno poi vinto l’incontro con il punteggio di 3-2 (23-25; 25-18; 25-19; 16-25; 15-9) e torneranno in campo sabato 15 luglio per affrontare la Bulgaria (seconda nell’altro raggruppamento alle spalle) nel match da dentro o fuori che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare poi contro la vincente dell’altra semifinale tra l’Iran e una tra Brasile e Argentina (nel tardo pomeriggio odierno andrà in scena il derby sudamericano, chi riuscirà ad avere la meglio si garantirà il passaggio del turno alle spalle dell’Italia).

Prestazione degna di nota da parte dell’opposto Alessandro Bovolenta (15 punti, 2 muri, 2 ace). Il palleggiatore Mattia Boninfante ha mandato in doppia cifra anche il centrale Nicolò Volpe (11 punti, 3 muri), affiancato a rotazione da Filippo Bartolucci (6) e Mattia Eccher (5, 3 muri). Buona prova anche dello schiacciatore Riccardo Iervolino (10 punti), accanto a cui si sono alternati Mattia Orioli (3) e Federico Roberti (3), bene il libero Gabriele Laurenzano. Al Belgio, che chiude il girone all’ultimo posto senza vittorie, non sono bastati gli attaccanti Basil Dermaux (32 punti) e Ferre Reggers (19).

Foto: FIVB