Volley femminile, la Cina surclassa il Brasile in Nations League e vola in semifinale

La Cina ha sconfitto il Brasile per 3-1 (25-21; 25-20; 20-25; 25-23) e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2023 di volley femminile. Le asiatiche si sono imposte in maniera perentoria ad Arlington (Texas, USA) e si sono così meritate il passaggio del turno: sabato 15 luglio incroceranno la Polonia in un palpitante scontro diretto che si preannuncia altamente equilibrato e incerto.

La Cina ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei primi due set e ha agevolmente controllato la situazione. Sull’8-2 del terzo parziale sembrava tutto indirizzato, invece le verdeoro hanno avuto una reazione e hanno rimontato riaprendo la contesa. Le sudamericane si sono trovate anche sul 22-21 nel quarto set e hanno sognato il tie-break, prima di subire l’accelerazione finale delle avversarie.

A distinguersi sono state la schiacciatrice Li Yingying (16 punti) e l’opposto Gong Xiangyu (14), in doppia cifra anche la scatenata centrale Yuan Xinyue (13 punti, 7 muri) affiancata da Wang Yuanyuan (9). Al Brasile non sono bastate la centrale Thaisa (18 punti) e i martelli Gabi (16) e Tainara (13), solo 6 punti per la bomber Kisy Nascimento.

