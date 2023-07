Pallanuoto, Mondiali 2023: i convocati del Settebello e dove può arrivare

Si apprestano a partire i Mondiali di pallanuoto in quel di Fukuoka e le speranze dell’Italia sono ovviamente sul Settebello, che nelle ultime due edizioni, tra Gwangju e Budapest, ha conquistato un oro ed un argento.

La banda di Sandro Campagna ambisce ovviamente all’ultimo atto, la finale, giocata sia nel 2019 che nel 2023, in entrambi i casi contro la Spagna. Quest’anno in palio anche due pass olimpici per Parigi 2024, ma soprattutto c’è voglia di riscattare la delusione iridata arrivata con gli iberici lo scorso anno (sconfitta ai rigori).

L’ossatura della rosa del Settebello resta praticamente la stessa vista e rivista negli ultimi eventi: l’unica novità tra i quindici, in una manifestazione importante, è rappresentata da Francesco Condemi, attaccante classe 2003 dell’Ortigia. Per il resto il gruppo è quello già plasmato nel quadriennio: le stelle Marco Del Lungo e Francesco Di Fulvio, l’estro di Gonzalo Echenique e la costanza dei vari Fondelli, Presciutti, Dolce, Di Somma e Renzuto. Da sottolineare il ritorno dopo un’annata da incubo di Alessandro Velotto, una delle stelle della difesa tricolore.

I convocati: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

Foto: Lapresse