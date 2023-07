Volley femminile, Paola Egonu tornerà per la Final Eight di Nations League? La situazione

L’Italia si è qualificata alle Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile, prestigioso torneo internazionale itinerante che le azzurre hanno conquistato lo scorso anno. Le Campionesse d’Europa proveranno a essere grandi protagoniste in occasione degli atti conclusivi, che andranno in scena ad Arlington (USA) dal 12 al 17 luglio. Le ragazze del CT Davide Mazzanti attendono di conoscere quale sarà il tabellone della manifestazione, visto che gli incroci saranno definiti in base alla classifica generale della fase preliminare che si concluderà nella giornata di domani (Anna Danesi e compagne incroceranno il Giappone nel match conclusivo).

L’Italia ha conquistato 7 vittorie su 11 partite disputate, nonostante l’assenza di tante big come Paola Egonu, Caterina Bosetti, Alessia Orro, Ekaterina Antropova, Elena Pietrini, Cristina Chirichella e Monica De Gennaro (ma gira voce che le ultime due non parteciperanno nemmeno agli Europei e al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024). Nel corso delle ultime settimane sono emerse in maniera perentoria la bomber Sylvia Nwakalor, le schiacciatrici Francesca Villani e Alice Degradi, la palleggiatrice Francesca Bosio e il libero Beatrice Parrocchiale. Sotto la guida esperta della centrale Anna Danesi, unica big presente insieme a Miriam Sylla (infortunatasi prima della trasferta di Bangkok).

Per la Final Eight di Nations League rientreranno Paola Egonu e altre giocatrici di riferimento per il gruppo? Teoricamente no, la loro presenza non dovrebbe essere prevista per le partite di Arlington. L’opposto, che riabbraccerà l’azzurro dopo le note dichiarazioni rilasciate al termine degli ultimi Mondiali, dovrebbe partecipare esclusivamente agli Europei di agosto e al torneo che metterà in palio i pass per i Giochi Olimpici, previsto a fine estate. Stesso percorso dovrebbero fare gli altri volti noti che nelle ultime due stagioni hanno vinto un titolo continentale, una Nations League e un bronzo iridato. Davide Mazzanti dovrebbe presentarsi negli USA con la stessa rosa che si è meritata la qualificazione alla Final Eight.

Foto: Lapresse