Volley femminile, l’Italia liquida l’Estonia e insegue le semifinali agli Europei Under 17

L’Italia continua a viaggiare a vele spiegate agli Europei Under 17 di volley femminile. La sconfitta contro la Croazia ha destato la nostra Nazionale, che ieri ha superato la Bulgaria per 3-0 e oggi si è ripetuta battendo l’Estonia con un secco 3-0 (25-14; 25-11; 25-17). Successo agevole per le azzurre, che hanno sempre controllato il gioco contro un’avversaria di caratura agonistica e tecnica decisamente inferiore. Le ragazze di coach Pasquale D’Aniello si sono così issate al secondo posto del gruppo I (4 vittorie, 11 punti), alle spalle della Croazia (5 successi, 13 punti) e davanti a Bulgaria (3, 10) e Olanda (3, 9).

L’Italia tornerà in campo martedì 18 luglio per fronteggiare proprio le oranje in un match determinante per la qualificazione alle semifinali. A mettersi maggiormente in luce sono state la schiacciatrice Stella Caruso (14 punti, 3 muri, 3 ace), affiancata in attacco da Caterina Peroni (6) e Ludovica Tosini (10, 2 ace). Superba prova della centrale Sofia Moroni, autrice di 15 punti (6 muri, 4 ace), supportata in reparto da Veronica Quero (7).

Foto: CEV