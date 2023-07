Beach volley, Campionato Italiano 2023. A volte ritornano: Caminati e Martino trionfano a Beinasco! Gradini/Frasca: primo sigillo!

Ritorni e conferme sulla sabbia di Beinasco dove si è conclusa oggi la quarta tappa del campionato italiano di beach volley. I ritorni sono quelli di due talenti del beach volley nostrano, Matteo Martino e Marco Caminati che hanno vinto il loro primo torneo stagionale e potrebbero diventare un fattore in chiave conquista dello scudetto tricolore, mentre le conferme sono quele di Gradini/Frasca che si sono aggiudicate da teste di serie numero uno e grandi favorite della vigilia, il loro primo trofeo stagionale e anche loro un pensierino allo scudetto possono farlo.

In campo maschile Caminati/Martino hanno superato in finale con il punteggio di 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) Bigarelli/Podestà (anche loro alla prima finale stagionale) al termine di un match tiratissimo con diversi colpi di scena che ha divertito non poco il pubblico presente. Terzo gradino del podio per i veterano Ingrosso/Dal Molin che hanno sfruttato il ritiro di Siccardi/Seregni, arrivato il mattinata prima della semifinale con Martino/Caminati. Nell’altra semifinale Bigarelli/Podestà avevano battuto 2-0 (26-24, 21-13) Ingrosso/Dal Molin. Così le due sfide dell’ultimo turno perdenti: Siccardi/Seregni-Geromin/Camozzi 2-0 (21-18, 21-18), Ingrosso/Dal Molin-Titta/Salema 2-0 (21-15, 21-15).

In campo femminile Gradini/Frasca hanno faticato non poco ad avere ragione in finale di Arcaini/They. Anche qui spettacolo per due set, 16-21, 21-16 e poi netto il successo di Gradini/Frasca nel tie break: 15-6. Terzo gradino del podio per le ritrovate Toti/Allegretti che in finale hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-13) le rivelazioni del torneo Rottoli/Piccoli.

Così il quarto turno perdenti: Toti/Allegretti-Cimmino/Shpuza 2-0 (21-15, 21-19), Annibalini/Barboni-Arcaini/They 1-2 (21-18, 17-21, 11-15). Così le semifinali: Gradini/Frasca-Toti/Allegretti 2-0 (21-19, 21-13), Arcaini/They-Rottoli/Piccoli 2-0 (21-17, 21-18).

Foto Fivb