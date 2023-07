Volley femminile, le convocate dell’Italia per le Finali di Nations League: c’è Paola Egonu…in un’altra veste!

All’indomani dell’ultima giornata della fase intercontinentale di qualificazione della Nations League di volley femminile 2023, Davide Mazzanti ha già diramato la lista delle 14 convocate per le Final Eight di Arlington (USA). Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana ha confermato di fatto le ragazze che hanno disputato la regular season staccando il pass per la fase finale della manifestazione.

Selezionate dunque le palleggiatrici Francesca Bosio e Giulia Gennari, gli opposti Sylvia Nwakalor (sempre più decisiva) e Adhu Malual, le centrali Anna Danesi, Alessia Mazzaro e Federica Squarcini, i liberi Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale oltre alla batteria di schiacciatrici composta da Alice Degradi, Francesca Villani, Sofia D’Odorico, Loveth Omoruyi e capitan Myriam Sylla (reduce dall’infortunio di Bangkok).

Queste atlete, di ritorno quest’oggi dalla Thailandia, si godranno qualche giorno di riposo per poi affrontare un breve raduno a partire dal 7 luglio presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, in attesa di volare in Texas nella giornata di lunedì 10 luglio. Parallelamente, Mazzanti ha convocato per un collegiale di preparazione dal 7 al 9 luglio (insieme alle 14 di Nations League) anche Paola Egonu, Alessia Orro, Caterina Bosetti ed Elena Pietrini.

Questo quartetto non prenderà parte alle Finali della VNL, ma tornerà protagonista con la maglia azzurra in occasione dei Campionati Europei (dal 15 agosto al 3 settembre) e del torneo di qualificazione olimpica (dal 16 al 24 settembre) per Parigi 2024.

CONVOCATE ITALIA FINALI VNL 2023

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhu Malual

Schiacciatrici: Alice Degradi, Francesca Villani, Sofia D’Odorico, Loveth Omoruyi e Myriam Sylla

Centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro e Federica Squarcini

Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale

Foto: FIVB