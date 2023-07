Volley, VNL 2023. Finale pieno di ostacoli per l’Italia a caccia della final eight

Non sarà un finale semplice, quello che attende l’Italia di Ferdinando De Giorgi nella settimana conclusiva delle qualificazioni della VNL 2023. La sconfitta con la Polonia ha complicato un po’ la vita della squadra azzurra che dovrà cercare di vincere almeno un paio delle sfide che l’attendono a Pasay City contro il Brasile, il Canada, la Slovenia, nella riproposizione della semifinale mondiale dello scorso anno, e il Giappone imbattuto finora.

Di partite facili non ce ne sono anche se la squadra azzurra avrà una decina di giorni in più di lavoro al completo che potranno aiutare a trovare la giusta continuità e amalgama che servono per poter centrare l’obiettivo della qualificazione alla final eight in programma in Polonia che l’Italia al completo potrebbe anche provare a vincere.

Il primo test sarà davvero probante: poche volte l’Italia in partite ufficiali è riuscita a battere il Brasile negli ultimi anni e la sfida di VNL potrebbe essere l’occasione giusta per infrangere un tabu che l’Italia si porta dietro datanti anni. Anche i brasiliani non possono dormire sonni tranquilli, avendo vinto una partita in più rispetto agli azzurri finora, e dunque sarà partita vera con una posta in palio piuttosto alta.

Sulla carta la sfida meno complicata è la seconda contro il Canada ma attenzione ai nordamericani che, se in giornata di grazia, possono creare grattacapi a qualsiasi avversario. I canadesi finora hanno vinto solo due partite ma non vanno presi sottogamba. Sfida difficile per gli azzurri sarà la terza contro la Slovenia: squadra dall’elevato tasso tecnico, quella slovena può contare su tante vecchie conoscenze del campionato italiano ed avrà il dente avvelenato perchè nelle ultime due sfide importanti, la finale del Campionato Europeo 2021 e la semifinale del Mondiale 2022, gli azzurri hanno sempre avuto la meglio.

La chiusura è col botto perchè l’Italia affronterà nell’ultima sfida di qualificazione il Giappone che, a oggi, non ha ancora perso una delle otto gare disputate, che è lanciatissimo verso la conquista della final eight e che vuole tornare a vincere qualcosa a livello globale dopo tanto tempo di digiuno. Le star della formazione nipponica sono due conoscenze dei tifosi italiani, Yuki Ishikawa, vero e proprio trascinatore di Milano e Ran Takahashi, attaccante sopraffino che risulta sempre fra i migliori marcatori della squadra nipponica. Batterli non sarà facile per Michieletto e compagni.

Foto Fivb