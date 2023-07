Calcio femminile, Milena Bertolini fa scelta coraggiose per i Mondiali 2023: a casa Bergamaschi e Piemonte

Convocazioni coraggiose. Milena Bertolini ha deciso e ieri, nella prima serata, sono state rese note le 25 azzurre che mercoledì 5 luglio partiranno per la Nuova Zelanda, dove l’Italia continuerà a lavorare in vista del primo incontro dei Mondiali 2023 di calcio femminile contro l’Argentina, in programma giovedì 24 luglio all’Eden Park di Auckland.

Una presa di posizione molto chiara in cui Bertolini ha effettuato tagli molto importanti. I nomi sono quelli di Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti e Martina Piemonte, da associare a quelli altrettanto pesanti di Sara Gama e di Aurora Galli, non considerate già al termine della prima scrematura.

Reazioni ce ne sono state e il riferimento è a Piemonte: “Dopo aver raggiunto in quest’ultimo anno la migliore forma fisica e la maggiore maturità come professionista, non mi sarei mai aspettata una tale esclusione. Rispettosa da sempre dei ruoli, ancora oggi, rispetto, nonostante il dispiacere, la scelta della CT, per cui nutro profonda stima“, il messaggio sui social della giocatrice del Milan.

La CT ha deciso di puntare sulle giovani Giulia Dragoni ed Emma Severini, che nell’amichevole di Ferrara contro il Marocco hanno debuttato in Nazionale maggiore. Oltre a loro, a essere parte del gruppo ci sarà anche Chiara Beccari, schierata titolare negli ultimi due friendly match disputati, mentre Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo saranno aggregate alla squadra per tutto il periodo di preparazione. Come previsto dal regolamento FIFA, in caso di infortunio o malattia, sarà possibile effettuare cambi nella lista delle 23 calciatrici che parteciperanno al torneo iridato, che sarà ufficializzata entro il 10 luglio, fino a 24 ore prima dal calcio d’inizio del primo impegno dell’Italia.

Dunque, Bertolini rischia e mette sul tavolo la freschezza di alcune calciatrici, da mixare all’esperienza di altre come Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Manuela Giugliano, protagoniste della rassegna iridata in Francia nel 2019, quando le azzurre si spinsero fino ai quarti di finale.

CONVOCATE DELL’ITALIA PER I MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2023

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

* Aggregate alla squadra per il periodo di preparazione

