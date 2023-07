Volley femminile, la Turchia vince la Nations League. Daniele Santarelli fa subito centro, Vargas stellare

La Turchia ha vinto la Nations League 2023 di volley femminile. Le anatoliche hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-22; 22-25; 25-19; 25-16) nella Finale andata in scena ad Arlington (USA) e hanno così conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante per la prima volta nella loro storia, succedendo nell’albo d’oro alla tripletta iniziale degli USA e all’affermazione dell’Italia di dodici mesi fa. Daniele Santarelli ha prontamente fatto centro anche sulla panchina di questa Nazionale: dopo aver vinto i Mondiali 2022 alla guida della Serbia, il tecnico umbro si è seduto sulla panchina della Turchia ed è riuscito immediatamente a vincere.

Le anatoliche, che avevano eliminato l’Italia ai quarti di finale e gli USA nel turno precedente, hanno dato vita a un’avvincente battaglia con la Cina, giustiziera in precedenza di Brasile e Polonia: primi due set estremamente combattuti, giocati sul fino dell’equilibrio, poi sull’1-1 la compagine europea ha alzato il ritmo e ha fatto scacco matto. Prestazione semplicemente straripante dell’opposto Melissa Vargas (26 punti, 2 muri, 3 ace). L’attaccante di origini cubane rappresenta il rinforzo che la Turchia stava cercando da tempo e ormai si intende alla perfezione con l’altra bomber Ebrar Karakurt (12 punti, 3 muri).

Le due attaccanti di peso riescono a convivere nello schema di gioco pensato da Santarelli, in cui anche le centrali Eda Erdem (12 punti, 4 muri) e Zehra Gunes (9, 2 muri) hanno un’importanza tecnica non indifferente. A completare l’opera la palleggiatrice Elif Sahin (5) e il martello Derya Cebecioglu (10). Alla Cina non è bastata Li Yingying (21 punti), 11 sigilli per la centrale Yuan Xinyue, sottotono le altre attaccanti Wang Yunlu (9) e Gong Xiangyu (8). La finale per il terzo posto è stata invece vinta dalla Polonia, capace di battere gli USA per 3-2 (25-15; 16-25; 25-19; 18-25; 17-15) sotto i colpi di Magdalena Stysiak (23 punti).

Foto: FIVB