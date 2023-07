LIVE Italia-Andorra 4-1, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: gli azzurri prima soffrono e poi dilagano ottenendo un posto in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le reti dell’Italia sono state di: Gavioli (1-0), Cocco (2-1), Antonioni (3-1), Cinquini (4-1).

FINISCE QUI! Italia-Andorra 4-1: dopo un primo tempo e un inizio di ripresa non facile, gli azzurri trovano il modo di vincere questo quarto di finale agli Europei 2023 ottenendo un posto nelle semifinali. Ora gli uomini di Alessandro Bertolucci attendono la vincente del match fra Spagna e Germania.

01:00 Un giro d’orologio al termine.

02:00 Ultimi centoventi secondi.

03:40 Gnata miracoloso su Castellvi: l’estremo difensore blocca, a tu per tu, l’attaccant evitando che la gara si possa riaprire.

04:58 Parata di puro istinto di De Sousa sulla bordata da pochi metri di un Compagno scatenato.

06:35 Ora l’Italia è in controllo totale del match. Andorra ha gettato la spugna.

09:38 CINQUINIIIII CON LA DEVIAZIONE VINCENTE! Italia-Andorra 4-1: ci mette lo zampino l’azzurro sul tiro di Cocco proveniente da lontano. Beffato De Sousa, il ct Alessandro Bertolucci ora appare rilassato.

12:11 Gavioli per Antonioni: ed è GOOOOOOL! Italia-Andorra 3-1: doppio vantaggio ora per gli azzurri che potranno gestire con più tranquillità il finale di partita.

14:16 Sembrava gol di Malagoli, che aveva esultato, ma De Sousa è riuscito ancora una volta a salvare.

15:00 Un quarto d’ora alla fine del tempo regolamentare. Situazione falli: Italia-Andorra 3-3.

16:18 Cocco questa volta prova un ingresso centrale in progressione: viene stoppato da De Sousa sul più bello.

18:15 GIULIOOOOOOOOOOOO COCCO! Italia-Andorra 2-1: il capitano, il capitano, con un’alza e schiaccia pazzesco iniziato con la conduzione della pallina dal retroporta e poi l’ingresso in area con la conclusione volante che vale il nuovo vantaggio azzurro.

18:50 Gavioli e Malagoli sciupano tutto nell’area di rigore rivale non trovando il modo di insaccare la rete che varrebbe il nuovo vantaggio.

21:20 L’Italia a questo punto è chiamata a reagire e a riportarsi in vantaggio.

23:45 Arriva il pareggio di Andorra! Italia-Andorra 1-1: la rete degli andorrani porta la firma di Dilmè. Azione personale incredibile dell’andorrano che salta mezza difesa azzurra e poi batte Gnata con un colpo in controbalzo.

COMINCIA LA RIPRESA!

00:00 FINISCE IL PRIMO TEMPO! Italia-Andorra 1-0: in una partita al momento non facile, decide per ora il gol messo a referto da Gavioli.

00:18 Discesa di Cocco, tiro di Cinquini: De Sousa è attentissimo.

01:00 Ultimo minuto del primo tempo.

03:32 Partita che si velocizza, protagonisti i portieri: due belle parte di De Sousa, una di Gnata.

04:31 Situazione potenzialmente pericolosa nell’area azzurra, sbroglia Gnata in qualche modo.

06:00 E’ un’Italia in vantaggio, ma non un’Italia sicura in campo.

09:35 Un po’ di rotazioni ora. In campo per l’Italia ci sono Faccin e Barbieri, con quest’ultimo che ha avuto subito una buona chance.

10:50 Si ricomincia dopo un timeout chiamato da Andorra.

11:04 Ripartenza veloce dell’Italia: alza e schiaccia di Compagno, letto dal portiere andorrano.

12:40 Giocata sull’asse Malagoli-Cocco: tiro del capitano, non va!

15:15 Reazione di Andorra: ancora Picanyol, Gnata è attento nel dire di no!

15:53 GAVIOOOOOOOOOLI! Italia-Andorra 1-0: classico movimento dietro-porta di Cocco che pesca Gavioli libero sul secondo palo, per la più facile delle deviazioni a porta quasi vuota. Vantaggio azzurro.

16:49 Ingresso in area di Picanyol che per pochissimo non va vicino a guadagnarsi un rigore, dopo una giravolta che aveva l’intento di cercare l’impatto con la stecca avversaria.

17:20 Gli andorrani piano piano provano a venire fuori, anche Gnata è chiamato a qualche intervento, per il momento di ordinaria amministrazione.

17:54 Tiro di penalità per Cocco: il capitano azzurro non concretizza la chance.

20:30 Andorra tutta chiusa nella sua metà campo. L’Italia gira al largo non trovando il modo di sfondare.

21:33 Tentativo di Gavioli in progressione: l’azzurro perde la misura del tiro.

23:30 L’Italia prova a “ispezionare” la metà campo offensiva al momento senza troppo costrutto. Un tiro di Cocco: non pericoloso.

PARTITI! AL VIA ITALIA-ANDORRA

STARTING FIVE

Italia: Gnata (P), Malagoli, Cocco (c), Compagno, Gavioli

Andorra: De Sousa (P), Castellvi, Picanyol, Miquel, Dilmè

15.55 Squadre in pista per completare il riscaldamento.

15.50 Dieci minuti al via della sfida.

15.45 Chi vincerà il confronto fra Italia e Andorra otterrà il pass per la semifinale attendendo poi la vincente del match fra Spagna e Germania.

15.40 Nel primo match di giornata, la Francia ha strapazzato 5-0 la Svizzera diventando così la prima qualificata alle semifinali degli Europei 2023. In serata poi vi saranno Portogallo-Inghilterra (18.30) e Spagna-Germania (21.00).

15.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

15.30 Mezz’ora all’inizio del match.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Andorra, partiva valida per i quarti di finale dei Campionati Europei 2023 di hockey su pista, quest’anno in scena in Spagna, in quel di Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna).

Dopo le sfide del girone iniziale, chiuso al terzo posto da Cocco e compagni, con il ruolino di una vittoria (contro la Francia, 4-2, ndr) e due sconfitte (entrambe con lo score di 4-7, contro Portogallo e Spagna, ndr), per gli azzurri inizia la fase da “dentro o fuori”.

In palio, contro Andorra, arrivata seconda nel girone B di questi Europei, dove vi erano anche Svizzera, Germania e Inghilterra, c’è infatti un potenziale posto in semifinale.

Identità, tecnica, precisione e cattiveria agonistica: questi gli elementi che serviranno agli uomini di Alessandro Bertolucci in una partita che, se non ben approcciata, contro gli andorrani, potrebbe creare qualche difficoltà di troppo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Andorra, partita valida per i quarti di finale dei Campionati Europei 2023. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 16:00. Buon divertimento!

