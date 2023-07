Cricket, ICC Men’s T20 World Cup 2024 Europe Qualifier: Irlanda-Italia 158/8-151/9. Strada subito in salita per gli azzurri

Ad Edimburgo, in Scozia, sono scattate le ICC Men’s T20 World Cup 2024 Europe Qualifier, torneo che mette in palio due posti per la Coppa del Mondo 2024, alla quale prenderanno parte, per la prima volta nella storia ben 20 squadre, e che sarà organizzata nelle Indie Occidentali e negli Stati Uniti.

Nella prima giornata l’Italia è stata battuta dall’Irlanda, vittoriosa per 158/8-151/9, mentre Jersey ha sconfitto l’Austria per 106/2-104/9, infine nel pomeriggio si giocherà Scozia-Germania. Oggi osserva un turno di riposo la Danimarca.

Domani si giocheranno tre match validi per la seconda giornata, ma toccherà all’Italia riposare, quindi gli azzurri torneranno in campo direttamente domenica 23 alle ore 11.30 italiane, quando affronteranno Jersey nella sfida valida per il terzo turno.

RISULTATI

Austria-Jersey 104/9-106/2

Irlanda-Italia 158/8-151/9

Scozia-Germania ore 16.30 italiane

CLASSIFICA

1 Jersey 2 (1 match)

2 Irlanda 2 (1 match)

3 Danimarca 0 (0 match)

4 Germania 0 (0 match)

5 Scozia 0 (0 match)

6 Italia 0 (1 match)

7 Austria 0 (1 match)

Foto: LaPresse