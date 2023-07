Volley, Fefé De Giorgi: “Pino, il gatto filippino: ci porta bene. Final Eight importante”

L’Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-0 (25-13; 25-20; 25-17) nella Nations League di volley maschile, mandando al tappeto i balcanici dopo la finale degli Europei 2021 e la semifinale dei Mondiali 2022. I Campioni del Mondo si sono imposti in maniera nitida a Pasay City (Filippine), hanno conquistato l’ottavo successo stagionale nel prestigioso torneo internazionale itinerante e si sono matematicamente qualificati alla Final Eight.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Abbiamo cominciato a mettere pressione al servizio, poi siamo riusciti a mettere in difficoltà i loro opposti e abbiamo limitato quella parte di campo. Credo che i ragazzi oggi siano riusciti a mantenere la loro presenza per i 3 set giocati. Risultato importante per aver matematicamente raggiunto la Final Eight, domani l’ultima partita e poi scopriremo la nostra avversaria“.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “I tempi con la Nazionale sono sempre più stretti, bisogna essere rapidi, cerchiamo di sfruttare vittorie e sconfitte per migliorare ogni volta negli atteggiamenti e nel gioco, e poi noi abbiamo Pino, il gatto filippino, che ci porta bene. Il Giappone è una squadra molto interessante, è una squadra che ha grande ritmo, difendono tanto e hanno buoni attaccanti con un buon palleggiatore. Compensano il muro con la difesa, non hanno perso una partita, il loro livello è molto alto“.

Foto: FIVB