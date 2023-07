Volley, Fefé De Giorgi: “Mantenuto lo spirito di squadra, settimana delicata per la classifica”

L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-1 (23-25; 25-20; 25-15; 25-21) nella Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno incominciato nel miglior modo possibile la settimana conclusiva della fase preliminare, vincendo la grande classica della pallavolo internazionale andata in scena a Pansay City (Filippine). Gli azzurri hanno saputo rimontare lo svantaggio iniziale e hanno regolato la bestia nera, conquistando così il sesto successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Abbiamo mantenuto lo spirito di squadra, c’è stata una grande partecipazione da parte di tutti e c’è stata la voglia di migliorare quello che non è andato nel primo set. Potevamo fare meglio qualcosa come la battuta, la fase break, e questo ci ha fatto pagare qualcosa. Siamo concentrati su quelle cose da migliorare ma soprattutto tenendo lo spirito alto, combattivo, senza indietreggiare mai, dove ognuno deve metterci qualcosa“.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Abbiamo due obiettivi in questa terza settimana, delicata per la classifica: una parte principale che riguarda il livello di gioco, ogni partita è un’occasione per aggiungere determinazione e migliorare i meccanismi e poi l’altro aspetto che riguarda il risultato. Vogliamo affrontare ogni partita come se fosse una partita secca. Dopo la sconfitta con la Polonia, non solo io, aspettavo qualcosa. La VNL è un torneo dove bisogna andare in progressione, è un torneo in cui bisogna sempre aggiungere“.

Foto: FIVB