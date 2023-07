Volley, l’Italia dà uno schiaffo morale alla bestia nera! Brasile battuto 3-1 in Nations League!

L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-1 (23-25; 25-20; 25-15; 25-21) nella Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno incominciato nel miglior modo possibile la settimana conclusiva della fase preliminare, vincendo la grande classica della pallavolo internazionale andata in scena a Pansay City (Filippine). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno saputo rimontare lo svantaggio iniziale e hanno regolato la sempre quotata formazione sudamericana, conquistando così il sesto successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante. Schiaffo morale pesante a un’autentica bestia nera che è terza in graduatoria e che prima di oggi aveva perso due incontri sugli otto disputati.

Gli azzurri si sono così issati provvisoriamente al quinto posto in classifica generale e hanno alimentato le possibilità di qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le migliori otto compagini della graduatoria. Si tratta di un risultato davvero di lusso per la nostra Nazionale, che ribadisce la propria caratura tecnica e agonistica, riscattando il ko rimediato una decina di giorni fa contro la Polonia a Rotterdam. L’Italia tornerà in campo giovedì 6 luglio (ore 09.00) per affrontare il Canada in una partita cruciale sulla strada che conduce verso gli atti conclusivi della manifestazione.

Il primo set è stato combattuto punto a punto fino al 15-15, poi i verdeoro sono riusciti ad allungare in un amen (20-17) ma gli azzurri non hanno mollato e hanno agguantato il pareggio a quota 22. Nuovo micidiale uno-due dei sudamericani, che passano in vantaggio. L’Italia si è trovata sotto 4-0, 7-3 e 9-6 nella seconda frazione, ma ha saputo risalire la china e passare in vantaggio sul 13-12, prima di imprimere una micidiale accelerazione (19-15) che ha ipotecato la questione. I Campioni del Mondo hanno dominato il terzo parziale, mentre nel quarto set sono stati encomiabili sul 10-10: tre punti consecutivi di grande spessore, subiscono l’aggancio a quota 16, ma poi riallungano nuovamente e si meritano una spettacolare vittoria.

Prova rimarchevole da parte dell’opposto Yuri Romanò (20 punti, 4 ace)) e dello schiacciatore Alessandro Michieletto (17, 3 ace), affiancato di banda da Daniele Lavia (9, 2 ace). Doppia cifra per il centrale Gianluca Galassi (11 punti, 4 muri) supportato in reparto da Roberto Russo (7, 2 ace). Regia rimarchevole di Simone Giannelli (4 punti), buon lavoro del libero Leonardo Scanferla. L’Italia ha saputo fare la differenza tra servizio (13 ace contro 3) e muri (7 contro 4), sfruttando anche i 28 errori degli avversari (contro i 15 degli azzurri). Tra le fila del Brasile i migliori sono stati i martelli Dantas Nobrega (15) e Ricardo Lucarelli (11), 10 punti per il centrale Flavio Resenda, staffetta tra gli opposti Alan Souza (9) e Felipe Moreira (8) sotto la regia di Bruninho.

