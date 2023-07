Volley, chi gioca negli USA? Scopriamo gli avversari dell’Italia in Nations League. Tante vecchie conoscenze…

L’Italia affronterà gli USA nella semifinale della Nations League 2023 di volley maschile. L’appuntamento è per sabato 22 luglio a Danzica (Polonia). La nostra Nazionale ha strapazzato l’Argentina con un secco 3-0, mentre gli americani sono stati trascinati al tie-break dalla Francia. I Campioni d’Europa partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare la compagine a stelle e strisce. Conosciamo più da vicino i prossimi avversari.

Matt Anderson ha 36 anni ma è sempre uno dei migliori bomber in circolazione per precisione dei colpi e continuità della sua azione. L’opposto, bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali 2018, ha giocato a Modena (2011-2012 e 2019-2020) e a Perugia (2021-2022), mentre nell’ultima annata agonistica ha deciso di tornare in Russia con la maglia dello Zenit San Pietroburgo (dopo aver difeso i colori dello Zenit Kazan dal 2012 al 2019). I due schiacciatori di riferimento sono il 29enne Thomas Jaeschke (ammirato a Verona dal 2017 al 2020 e poi a Milano nel 2021-2022, salvo poi giocare tra Pechino e HalkBank) e il 26enne Torey Defalco (ormai di stanza in Polonia all’Asseco Resovia, ma visto a Vibo Valentia dal 2019 al 2021): sono due buoni giocatori, molto concreti e solidi, anche se solitamente non in grado di fare la differenza in maniera perentoria.

Le altre stelle ben note agli appassionati italiani sono il palleggiatore Micah Christenson (uno dei migliori registi in circolazione, 30enne in passato faro di Civitanova e Modena, ormai trasferitori allo Zenit Kazan) e il centrale Max Holt (il 36enne ha indossato le maglie di Verona, Piacenza, Modena e Milano, poi dal 2022 è in Cina al Pechino). Una squadra che in sostanza appoggia su tre grandi veterani e due validi martelli, vecchie conoscenze della nostra SuperLega, arrivata brillantemente fino alle semifinali di Nations League e che nelle partite da dentro o fuori va sempre presa con le pinze: dopo il primo posto nella fase preliminare e la vittoria al tie-break nel quarto di finale contro la Francia, la formazione a stelle e strisce vuole continuare a stupire.

Foto: FIVB