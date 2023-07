Volley, quando la semifinale Italia-USA di Nations League? Data, programma, tv

L’Italia affronterà gli USA nella semifinale della Nations League 2023 di volley maschile. L’appuntamento è per sabato 22 luglio (o alle ore 17.00 o alle 20.00) a Danzica (Polonia). La nostra Nazionale ha strapazzato l’Argentina con un secco 3-0, mentre gli americani sono stati trascinati al tie-break dalla Francia. I Campioni d’Europa partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare la compagine a stelle e strisce, che aveva chiuso al primo posto la fase preliminare.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per vincere il prestigioso torneo internazionale itinerante, ma prima dovranno avere la meglio su Matt Anderson e compagni se vorranno meritarsi la possibilità di disputare l’atto conclusivo contro chi riuscirà a emergere dall’altra parte del tabellone, dove sono previste Giappone-Slovenia e Polonia-Brasile. Simone Giannelli e compagni si stanno preparando per poi essere al meglio in vista degli Europei e del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, semifinale della Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire), in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA, SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 22 luglio

Ore 17.00 od ore 20.00 Italia vs USA – Diretta tv sui canali Sky

PROGRAMMA ITALIA-USA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB