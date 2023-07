Volley, chi affronta l’Italia ai quarti di Nations League? Le possibili avversarie per la Final Eight

L’Italia si è qualificata alla Final Eight della Nations League 2023 di volley maschile, ma gli azzurri non conoscono ancora il tabellone degli atti conclusivi che andranno in scena a Gdansk (Polonia) dal 19 al 23 luglio. I Campioni del Mondo devono ancora sapere quale sarà la loro avversaria nei quarti di finale e quale potrebbe essere il cammino nella fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo internazionale itinerante. A determinare gli incroci e gli accoppiamenti sarà infatti la classifica generale della fase preliminare e la graduatoria sarà definita soltanto domenica 9 luglio.

L’Italia potrebbe chiudere tra il primo e il settimo posto. Il piazzamento dipenderà dall’esito della partita di domani contro la capolista Giappone e dai riscontri degli altri incontri. Al momento i ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono terzi con 8 vittorie (23 punti), alle spalle di Giappone (9 vittorie, 24 punti) e USA (8 vittorie, 24 punti) che hanno disputato due partite in meno rispetto alla nostra Nazionale. Gli azzurri precedono Polonia (8 vittorie, 19 punti) e Argentina (7 vittorie, 22 punti), che hanno disputato un match in meno rispetto all’Italia. Brasile e Slovenia sono invece a quota 7 vittorie (22 punti) e parità di incontri disputati con i nostri portacolori.

Si devono ancora giocare: Giappone-Olanda, Brasile-Cile, USA-Argentina, Polonia-Canada, Giappone-Italia, Argentina-Iran, USA-Francia, Slovenia-Olanda, Giappone-Polonia, USA-Bulgaria. La Polonia sarà, comunque vada, testa di serie in quanto Paese ospitante e affronterà l’ottava classificata, la seconda incrocerà la settima, la terza se la vedrà con la sesta, la quarta affronterà la quinta. L’Italia potrebbe dunque doversela vedere con una tra Giappone, USA, Argentina, Slovenia, Brasile, mentre la Polonia non sarà sicuramente avversaria ai quarti di finale perché i biancorossi saranno tds numero 1 e l’Italia non sarà certamente ottava.

POSSIBILI AVVERSARIE ITALIA AI QUARTI DI NATIONS LEAGUE

Una tra Giappone, USA, Argentina, Slovenia, Brasile.

Foto: FIVB