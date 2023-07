VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Vince Woods con una grande rimonta. Pogacar guadagna 8” su Vingegaard

Esulta Michael Woods nella nona tappa del Tour de France 2023. Grazie a una grandissima azione sulla salita finale, il canadese della Israel – Premier Tech ha rimontato incredibilmente tutti i suoi compagni di fuga che avevano precedentemente allungato rispetto a lui ed è poi andato a prendersi un successo importantissimo sul traguardo di Puy de Dôme. In chiave classifica generale il migliore è stato Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che ha guadagnato altri 8” sull’ancora leader Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma).

Pronti, via e partono subito Neilson Powless (Ef Education EasyPost), Matteo Jorgenson e Gorka Izagirre (Movistar Team), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Clément Berthet (AG2R Citroën Team), Michael Woods e Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), David de la Cruz e Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Jonas Abrahamsen e Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau e Pierre Latour (TotalEnergies).

Dopo una piccola reazione da parte del gruppo, questi 14 vengono lasciati andare e vedono aumentare il loro vantaggio fino addirittura a più di 15′. A 50 km dall’arrivo Jorgenson decide poi di attaccare e riesce in seguito ad arrivare per primo ai piedi dell’ultima durissima salita di giornata, la scalata del Puy de Dome.

Qui Jorgenson tiene bene nella prima parte di salita, ma poi da dietro iniziano a muoversi altri corridori, tra cui uno scatenato Michael Woods. Il canadese riprende prima tutti i corridori che lo precedevano e successivamente dà un’altra accelerata a 500 metri dal traguardo, lasciando sul posto uno stanchissimo Jorgenson (alla fine quarto). Negli ultimi metri il canadese gestisce bene le poche energie rimaste e giunge poi al traguardo da solo con le braccia alzate. Dopo 28” di arriva il francese Pierre Latour (TotalEnergies), secondo, mentre dopo 35” taglia la linea del traguardo lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain – Victorious), terzo.

Subito dopo l’arrivo dei primi inizia dietro la lotta tra i big, che in realtà non è così accesa come ci si poteva aspettare, ma che comunque permette a Tadej Pogacar di guadagnare 8” in classifica generale su Jonas Vingegaard (quest’ultimo è ora sempre primo con 17” di margine sullo sloveno della UAE Team Emirates).

HIGHLIGHTS NONA TAPPA TOUR DE FRANCE

Foto: LaPresse