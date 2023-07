Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “Non vedo l’ora che arrivino le Alpi”

“Sono venuto al Tour sapendo che la prima settimana mi si addiceva meno di quelle successive; quindi essere in Maglia Gialla alla fine della prima settimana mi soddisfa”. E come dargli torto? Jonas Vingegaard si trova al comando della classifica generale al termine delle prime nove tappe al Tour de France 2023 e non può che essere soddisfatto.

Il danese ha patito un po’ oggi sull’arrivo in salita del Puy de Dome, ma in ogni caso è riuscito a gestire il margine che aveva su Tadej Pogacar restando dunque al comando della graduatoria.

Il commento del danese alla tappa odierna: “Sarebbe ovviamente stato preferibile guadagnare che perdere tempo da Tadej. Oggi mi sentivo abbastanza bene, ma Pogačar era di nuovo un po’ più forte”.

E aggiunge: “Oggi non puntavamo alla vittoria di tappa, ma se non avessimo controllato noi, il distacco sarebbe arrivato 40 minuti e a un certo punto avremmo comunque dovuto alzare il ritmo. È stata un’esperienza molto dura, ma anche molto bella arrivare quassù, al Puy-de-Dôme. Ora non vedo l’ora di affrontare le Alpi, che sono più adatte a me”.

Foto: Lapresse