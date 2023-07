VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Trionfa Philipsen in volata, Adam Yates resta in giallo

Festeggia Jasper Philipsen nella terza tappa del Tour de France 2023. Nella prima frazione adatta ai velocisti di questa 110ma edizione della Grande Boucle, il belga dell’Alpecin-Deceuninck sfrutta al meglio il lavoro di Mathieu van der Poel (bravissimo a pilotare il suo compagno di squadra nel finale) e si impone sul traguardo di Bayonne davanti al tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) e all’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny). In chiave classifica generale tutto facile per Adam Yates (UAE Team Emirates), che resta in maglia gialla.

La fuga di giornata prende vita nella prima parte di gara. Se ne vanno Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost), con quest’ultimo che riuscirà poi a conquistare sette punti importanti per la classifica degli scalatori.

I due battistrada cercano di collaborare il più possibile, ma la loro azione perde sempre più smalto e prima di entrare nella fase calda della tappa il gruppo dunque riprende entrambi senza troppi problemi. Una volta arrivati negli ultimi 15 km, le squadre iniziano a preparare la volata per i propri capitani e di conseguenza l’andatura comincia ad alzarsi sempre più.

Il gruppo entra dunque a velocità folle negli ultimi metri e qui Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) si mette in testa al gruppo a tirare a tutta per il suo compagno di squadra Jasper Philipsen. Ai -250 metri l’olandese si sfila e lascia spazio a Philipsen, che con un grandissimo scatto riesce a stare davanti a tutti fino a tagliare il traguardo in prima posizione. Subito dietro al belga arriva il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), seguito dall’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) e l’olandese Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step). Quinto invece Wout van Aert (che è rimasto chiuso da Philipsen nel finale), mentre il primo italiano a giungere al traguardo è Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic), 12°,

Foto: LaPresse