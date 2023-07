VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. In volata vince sempre Jasper Philipsen, Vingegaard resta in giallo

Poker di Jasper Philipsen al Tour de France 2023. Dopo le vittorie nella terza, quarta e settima tappa, il belga dell’Alpecin-Deceuninck si impone in volata anche nell’11ma frazione e si conferma, di gran lunga, il miglior velocista di questa edizione della Grande Boucle. Nessun problema in chiave classifica generale per il danese Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), che resta senza problemi in maglia gialla.

La fuga di giornata si forma poco dopo la partenza. Ad allungare rispetto al gruppo sono Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies).

Questi tre collaborano e raggiungono i 3′ di vantaggio, ma poi il gruppo non concede ulteriore spazio e tiene sotto controllo il ritardo. A 50 km Oss rimane da solo, ma poi il margine dell’italiano diminuisce via via sempre più e a poco più di 10 km dall’arrivo il gruppo torna a essere compatto.

A questo punto le squadre si preparano per la volata e si entra nell’ultimo chilometro con la tensione alle stelle. Qui la velocità si alza tantissimo e a poche centinaia di metri parte lo sprint finale che vede trionfare ancora una volta Jasper Philipsen. Secondo Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), mentre termina al terzo posto il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious). Settimo invece l’italiano Luca Mozzato. Dietro i big arrivano tutti con 7” di ritardo rispetto al gruppetto dei velocisti.

HIGHLIGHTS UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Foto: LaPresse