VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Hindley si prende tappa e maglia! Ciccone 2°, Vingegaard guadagna su Pogacar

Fa festa Jai Hindley nella quinta tappa del Tour de France 2023. In una frazione in cui succede davvero di tutto (Pau-Laruns di 162,7 km), il corridore della BORA – hansgrohe riesce prima ad entrare nella fuga di giornata e poi a prendere definitivamente il largo sull’ultima salita di giornata, il Col de Marie Blanque. L’australiano arriva così in solitaria al traguardo e si prende sia la vittoria sia la maglia gialla di leader della classifica generale. Dietro di lui termina in seconda posizione un ottimo Giulio Ciccone (Trek – Lidl), bravo a vincere la volata ristretta contro altri tre corridori, tra cui uno straordinario Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) che guadagna oltre un minuto su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Pronti, via e iniziano subito diversi tentativi di fuga. Il gruppo però viaggia a velocità altissima e ci vogliono diversi chilometri prima di veder nascere la vera fuga. Dopo dunque diversi scatti e controscatti, allungano addirittura 36 corridori, ovvero Tiesj Benoot, Christophe Laporte e Wout van Aert (Jumbo-Visma), Felix Großschartner e Marc Soler (UAE Team Emirates), Omar Fraile e Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama – FDJ), Esteban Chaves e Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen e Remi Cavagna (Soudal – Quick Step), Jack Haig (Bahrain – Victorious), Jai Hindley, Emmanuel Buchmann e Patrick Konrad (BORA – hansgrohe), Giulio Ciccone, Juan Pedro Lopez e Mads Pedersen (Lidl – Trek), Clement Berthet, Felix Gall e Aurelian Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Bryan Coquard (Cofidis), Matteo Jorgenson e Gregor Mühlberger (Movistar Team), Chris Hamilton (Team dsm – firmenich), Hugo Houle e Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla), Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Victor Campenaerts e Maxim van Gils (Lotto Dstny), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Torstein Traeen (Uno-X Pro Cycling Team) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Questo gruppo in fuga prosegue compatto per alcuni chilometri (guadagnando un buon vantaggio sul plotone principale), ma poi tra vari attacchi e salite (tre in tutto, di cui la prima di Hors Categorie) si sfalda sempre di più. Sull’ultima asperità i fuggitivi Wout van Aert, Julian Alaphilippe e Krists Neilands (questi tre avevano allungato sugli altri sul Col d’Ichere) vengono ripresi dai primi inseguitori e subito dopo arriva l’attacco Jai Hindley. Con l’australiano rimane soltanto Felix Gall, mentre si staccano tutti gli altri corridori, tra cui Giulio Ciccone (che resta insieme a Emmanuel Buchmann).

A poco meno di 20 km dal traguardo Hindely dà un’altra accelerata e lascia sul posto Gall, rimanendo dunque solo al comando, mentre dietro Jonas Vingegaard stacca tutti (compreso Tadej Pogacar) con un’azione pazzesca. Poco dopo lo scollinamento il danese riprende la coppia Ciccone-Buchmann e poi parte l’inseguimento alla testa della corsa in discesa: questi tre riescono a raggiungere Gall dopo pochi chilometri, ma non riescono successivamente a fare lo stesso con Hindley, che arriva così al traguardo da solo con le braccia alzate. Dopo 32” giunge all’arrivo il quartetto inseguitore, con Ciccone che chiude in seconda piazza davanti a Gall, Buchmann e Vingegaard e si va a prendere la terza posizione in classifica generale (a +1’03” dalla vetta e a +16” da Vingegaard). Dopo 1’38” rispetto a Hindley arrivano invece gli altri big, compreso Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

HIGHLIGHTS QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023



Foto: LaPresse