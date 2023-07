VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Gall vince la tappa regina, Pogacar crolla definitivamente

Grandissima impresa di Felix Gall nella diciassettesima tappa del Tour de France 2023. In una frazione con un dislivello di oltre 5400 metri, l’austriaco della AG2R Citroën Team lascia sul posto i suoi compagni di fuga sulla salita finale (Col de la Loze) e poi resiste da solo al comando fino all’arrivo posto a Courchevel. Dietro Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) chiude invece i giochi in classifica generale, grazie ai quasi 6′ guadagnati su un Tadej Pogacar in grandissima difficoltà.

La prima parte di tappa è caratterizzata dalla piccola caduta dello sloveno Pogacar, che rimedia una piccola ferita al ginocchio sinistro, e dai continui attacchi e contrattacchi di diversi corridori. Tra questi anche il leader della classifica degli scalatori Giulio Ciccone, che va a prendersi il massimo dei punti in cima alle prime due salite (l’italiano passerà successivamente per primo anche in vetta alla Côte de Longefoy).

Poi si forma una fuga foltissima: a formarla ci sono Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step), Jack Haig (Bahrain – Victorious), Giulio Ciccone e Mattias Skjelmose e (Lidl – Trek), Gregor Mühlberger (Movistar Team), Kevin Vermerke (Team dsm – firmenich) e Krists Neilands (Israel – Premier Tech). A 20” da questi sette si trovano Magnus Cort e Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Simon Yates e Lawson Craddock (Team Jayco AlUla), David Gaudu, Valentin Madouas e Stefan Küng (Groupama – FDJ), Felix Gall e Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Guillaume Martin (Cofidis), Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Chris Harper (Team Jayco AlUla), Hugo Houle e Nick Schulz (Israel – Premier Tech), Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team), Clemen Champoussin e Simon Guglielmi (Team Arkéa Samsic) e Gianni Moscon (Astana Qazaqstan Team).

I battistrada collaborano per parecchi chilometri e in seguito si arriva sul Col de la Loze, salita su cui scoppia definitivamente la corsa davanti: Gall attacca dopo un grande lavoro della sua squadra e nessuno riesce a tenere il suo passo. Il tutto mentre dietro Pogacar, in netta difficoltà, alza bandiera bianca e vede allontanarsi sempre più uno scatenato Jonas Vingegaard, che poi con il passare dei chilometri riuscirà successivamente a riprendere gran parte dei fuggitivi.

Gall scollina tutto solo in cima al Col de la Loze e poi gestisce le forze fino all’arrivo di Courchevel, dove il classe 1998 arriva tutto solo. Dopo 33” giunge al traguardo Simon Yates (Team Jayco AlUla), secondo, mentre c’è da aspettare ben 1’38” prima di vedere passare il terzo classificato, ovvero lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain – Victorious). Poco più tardi taglia il traguardo Vingegaard con 1’52” di ritardo, poi via via arrivano tutti gli altri, tra cui appunto uno stanchissimo Pogacar che chiude in 22ma posizione con un ritardo di 7’37” da Gall.

HIGHLIGHTS 17MA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Foto: LaPresse