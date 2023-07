VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Bilbao trionfa e sale al 5° posto nella generale, Vingegaard resta in giallo

Esulta Pello Bilbao nella decima tappa del Tour de France 2023. Lo spagnolo della Bahrain – Victorious è riuscito ad inserirsi nella fuga di giornata e si è poi imposto in volata sul traguardo di Issoire davanti al tedesco Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty) e all’australiano Ben O’Connor (AG2R Citroën Team). Grazie a questa grande giornata, Bilbao è passato dall’11ma alla quinta posizione in classifica generale, portandosi a 4’34” dal leader Jonas Vingegaard.

Pronti, via e il ritmo è subito folle. Ci sono scatti e controscatti (anche da parte dei big), ma la fuga di giornata si forma soltanto dopo più di un’ora. I primi ad evadere sono Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty), Nick Schultz (Israel – Premier Tech) e Warren Barrguil (Team Arkéa Samsic), raggiunti poco dopo da Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step), Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Antonio Pedrero (Movistar Team) e Anthony Perez (Cofidis).

Questi 14 collaborano e arrivano fino a oltre 3′ di vantaggio. A questo punto il gruppo prova a reagire, ma il ritardo non diminuisce e i fuggitivi prendono dunque sempre più coraggio. Sul GPM di Côte de la Chapelle-Marcousse si accende ulteriormente la corsa davanti: Neilands attacca e poco dopo, in discesa, rientrano su di lui Chaves, Bilbao, Neilands, O’Connor, Zimmermann e Pedrero.

Nel finale è poi Zimmermann il primo a muoversi, ma il tedesco viene in seguito raggiunto da Pello Bilbao, che passa in testa e ci rimane fino al traguardo. Subito dopo arrivano anche Chaves, O’Connor, Neilands e, con 3” di ritardo, Pedrero. Poi via via giungono al traguardo tutti gli altri, compreso il gruppo maglia gialla che arriva con un distacco di 2’53”.

HIGHLIGHTS DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Foto: LaPresse